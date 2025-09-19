財劃法修法桃園增141.5億元 官員：扣除非法定福利 重大建設仍吃緊

桃園市統籌分配稅款雖然增加，但一般性補助款減少，實際僅增加141.5億元。 （記者謝武雄攝）

2025/09/19 20:39

〔記者謝武雄／桃園報導〕財劃法修法，桃園市統籌分配款雖然增加，但一般性補助款被刪，只增加141.5億元，市議會臨時會今進行專案報告，藍、綠兩黨議員關心桃園的財務狀況，副市長蘇俊賓坦承，桃園非法定福利支出已經破百億元，加上軌道建設全面啟動，市府財政還是相當吃緊。

蘇俊賓也提到，除了非法定福利預算破百億元外，軌道建設增加58.15億元，新闢道路、道路養護，打通瓶頸道路等增加19.8億元，新設學校暨活動中心工程增加28.9億元，明年雖然增加141.5億元，市府財政還是相當吃緊；財政局長歐美鐶說，中央預算就是一個大餅，統籌分配稅款增加，編列計畫型預算就會減少，已建請各單位積極爭取計畫型補助。

請繼續往下閱讀...

市議員許家睿也提到，桃園名目上自有財源增加，但是可以運用的錢並沒有這麼多，因為桃園公共需求更高，不希望財劃法修法問題，造成桃園重大工程延宕，希望市府反映第一線情況；市議員黃瓊慧也要求，市府應該說更清楚說明增加141.5億元到底用在那些地方。

市議員凌濤表示，明年一般性補助款核定社福23.9億元，比今年少了51億元，將一般性補助款移到計畫型補助款，對財政不確定、不穩定性相當高；市議員錢龍擔心，目前被中央扣撥的補助款約20.62億元，是否會影響今年預算執行；歐美鐶說，雖不會影響預算執行，但會增加調度壓力；蘇俊賓也說，雖然中央現在對地方補助款有扣撥情況，但基於雙方互信，持續溝通後會有好結果。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法