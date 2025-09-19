酒店慶35週年 蔣萬安憶新婚時刻：感覺像是昨天剛結婚

2025/09/19 20:28

台北市長蔣萬安出席台北君悅酒店開幕35週年活動，在會中致詞。（記者廖振輝攝）

立法院長韓國瑜出席君悅酒店開幕35週年活動，上台致詞。（記者廖振輝攝）

〔記者孫唯容／台北報導〕台灣觀光產業致力發展海外來台旅客，台北君悅酒店9月21日適逢開幕35週年，今（19）日舉辦開幕儀式，立法院長韓國瑜、台北市長蔣萬安、新加坡豐隆集團主席、君悅酒店總裁郭令明皆到場出席。蔣萬安也表示，自己結婚場地就選擇在君悅酒店，在慶祝35週年的紀錄片中，也有記錄到曾經記憶中的景點，自己感覺就像是昨天結婚一樣，一轉眼自己就有三個可愛的孩子，老大已經比自己還要高。

韓國瑜表示，君悅酒店是台灣第一家全外資經營的酒店，意義非同小可，想想看35年以前我們君悅酒店周邊遠不如今天的繁榮景況，怎麼昌盛、熱鬧，再一次祝福所有君悅酒店的工作夥伴們，大家都能夠繼續經營更棒的酒店，也要謝謝郭主席銳利的眼光，在台灣繼續扎根，希望未來營運長、策略長可以有更多的投資機會進入到台灣，也相信未來台灣觀光業，在政府的刺激之下，還有普發一萬元的刺激下，觀光還會迎來一段蓬勃發展，希望君悅酒店可以越來越棒，希望未來還有更豐收的35年。

蔣萬安則表示，很榮幸能參加君悅酒店開幕35週年的慶祝活動，同時是新加坡豐隆集團來40週年，自己前陣子看到郭令明主席在雜誌的專題報導，以及《在商言商》這本書，讓他了解為何豐隆集團在郭主席的帶領下，可以深根台灣40年，也為台灣留下深刻的印記，在90年代台灣經濟剛起飛時，當時新加坡豐隆集團非常有眼光，攜手美國凱悅飯店與台北市政府合作承租土地，在1990年9月21日正式開幕君悅酒店，至今大家可以看到君悅不僅是改變台北市天際線，同時也為所有台北人留下深刻印象，至今都是大家心目中最頂尖、國際級的高級飯店。

蔣萬安說，自己也記得郭主席也曾說過，台北君悅酒店是他心目中最貼近「心」，也是所有飯店業集團裡面的一顆珍珠，這顆珍珠去年繳出了33億元的營收，在台北市信義區飯店業一級戰區脫穎而出，真的非常不簡單，君悅帶給民眾不只是宏偉漂亮的內裝，而是親切周到的服務，讓客人都感受到溫暖的溫度。

蔣萬安也表示，自己結婚場地就選擇在君悅酒店，在慶祝35週年的紀錄片中，也有記錄到曾經記憶中的景點，「乍看之下景物依舊，人事豐隆」，因為感覺就像是昨天結婚一樣，一轉眼自己就有三個可愛的孩子，老大已經比自己還要高，君悅酒店不只是承載大家的記憶，也持續帶給所有民眾最好的服務。

談到觀光旅宿，蔣萬安指出，台北市過去非常努力，隨著大巨蛋的正式啟用，不只是延伸松菸文創、國父紀念館到信義區也帶動相關旅宿業者，所以台北市上半年在餐飲旅宿的表現全國第一，相關業績佔全國超過30%，台北市府會繼續努力，希望同時帶給觀光旅宿業活水。

君悅總經理蔡鍈華表示，根據台灣交通部觀光署資料顯示，2024年來台旅客超過 785 萬人次，2025年有望突破900萬，加上台灣國際航線據點及班次密度逐步提升，對於有70%國際旅客比例、地處核心黃金地段的台北君悅而言，拓展國際自由行、商務休閒新客源與強化品牌影響力將是繼35周年之首重任務。

蔡鍈華也說，台北「2025-2026年是飯店市場復甦後相當關鍵的時刻，期盼觀光產業得以在大環境政策推動下，針對會展經濟、獎勵旅遊及餐飲有更多元的激盪創新與發展，持續引領台北君悅與業主豐隆集團，為台北這座城市帶來更有溫度、有故事的國際級款待體驗。」

新加坡豐隆集團主席郭令明伉儷出席活動。（記者廖振輝攝）

