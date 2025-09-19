賴清德參觀「航太國防展」 關注無人載具及社會韌性

總統賴清德19日在總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、外貿協會董事長黃志芳、國安會秘書長吳釗燮陪同下參觀「2025台北國際航太暨國防工業展」並視導「國防專館」，關注國防韌性、產業及不對稱戰力發展。（記者田裕華攝）

2025/09/19 19:24

〔記者方瑋立、涂鉅旻／台北報導〕總統賴清德今（19）日下午前往參觀「2025台北國際航太暨國防工業展」並視導「國防專館」，據了解，賴清德沿途瞭解國內外國防及社會韌性產業發展，並特別關心中科院勁蜂、銳鳶系列，以及和美商聯合陳展的各系列無人載具相關系統，展現對我國不對稱戰力及國防韌性的關注。

今天是國防展第2天，在副總統蕭美琴上午「踩點」後，賴總統下午在總統府秘書長潘孟安、國防部長顧立雄、外貿協會董事長黃志芳、國安會秘書長吳釗燮陪同下前往參觀航太國防展，在視導「國防專館」前，沿途參觀亞創中心、航太產業館、國防產業館及台灣太空形象館並聽取簡報，也與美國館、捷克館等外商交流。

請繼續往下閱讀...

據指出，賴清德參觀有40家廠商參展的太空形象館時，聽取國家太空中心（TASA）主任吳宗信介紹我國年底即將發射的首個自製光學遙測衛星福衛8號，以及預計2027年發射的B5G低軌通訊實驗衛星，這是我首顆與美國CesiumAstro公司合作的衛星，通訊酬載由美方提供，衛星本體則由TASA研製。另外，TASA科研火箭SR-400預計明年第一季試射，將作為入軌火箭次系統跟元件測試平台。

立法院已三讀通過「韌性特別預算」部份修正條文，國防部已向行政院提出傳聞金額可能破兆的「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，政府後續將擴大無人機、反無人機系統的採購。知情人士向記者透露，賴清德參訪亞創中心與其他國內廠商時，也在各式無人機、反無人機系統前聽取廠商介紹，其中，特別關注可自主起降的無人機，以及軟殺與硬殺手段擊落敵無人機的反制系統。另為了解戰時能源供應情形，賴清德也特別了解電力中斷時的備援機制。

據了解，賴清德在前往國防館途中，經過美商洛克希德・馬丁展間時，巧遇該公司人員打招呼，雙方交流約5分鐘。賴總統也在國防館聽取簡報時，頻與國防部長顧立雄交換意見，也駐足中科院勁蜂系列、銳鳶無人機，以及與美商安杜里爾（Anduril）聯合陳展的「低成本自主巡弋飛彈」、幽靈-X等無人載具展區，關注我國不對稱戰力。

總統賴清德與外商人士交流。（記者田裕華攝）

總統賴清德視導2025航太國防展亞創中心展間。（記者田裕華攝）

總統賴清德聽取國家太空中心主任吳宗信（左）報告我國航太衛星發展現況。（記者田裕華攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法