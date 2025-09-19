為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    賴清德「本命區」崩盤？黃暐瀚曝「唯一好消息」：還有翻身機會

    2014年的台南市長選舉，賴清德以「72.9%」的得票比例勝選，「賴神」的名號從此傳播開來。（資料照）

    2014年的台南市長選舉，賴清德以「72.9%」的得票比例勝選，「賴神」的名號從此傳播開來。（資料照）

    2025/09/19 19:08

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃暐瀚今天引述民調說，總統賴清德2014年參選台南市長時，獲得72.9％的得票比例，被封為「賴神」。然而在最新民調中，在台南市不滿意度超過滿意度，民調「逆轉」。但他也指出，對賴總統來說，唯一的好消息，應該是「滿意度止跌」守住「30防線」，未來如果施政得宜，還是有翻升的機會。

    黃暐瀚今天在臉書發文說，有民調顯示，賴總統在台南市的滿意度37.2％，不滿意度 45.2％，民調「逆轉」已是事實。同一份民調，高雄還能「滿意51.5％ 不滿意 41.5％」，台南卻崩了，顯然丹娜絲颱風與728淹水帶來的影響甚鉅。

    黃暐瀚寫道，2014年的台南市長選舉，賴清德以「72.9％」的得票比例勝選，「賴神」的名號從此傳播開來。台南是賴總統的本命區，目前6區立委也通通都是民進黨籍，最新民調不滿意度卻高於滿意度，不只是危機，還是連帶一路輸到2028的危機。當然，民調是「一時一地」的結果，現在這樣，明年未必還這樣，2028也許會不一樣。

    黃暐瀚指出，對賴來說，唯一的好消息，應該是「滿意度止跌」。連續幾份民調都顯示出賴總統的滿意度守住「30防線」，沒有繼續往下跌，未來如果施政得宜，民眾有感。安民心、解民怨、使民富、致國強，還是有翻升的機會。

