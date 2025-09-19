為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    Google出錯？搜台灣國旗按「高畫質」 網驚曝變成中國國旗

    網友在 Google 圖片搜尋台灣國旗桌布時，點擊下方「Full HD」（高畫質）選項後，搜尋結果竟被自動更改為中國國旗高畫質桌布。（取自Reddit）

    網友在 Google 圖片搜尋台灣國旗桌布時，點擊下方「Full HD」（高畫質）選項後，搜尋結果竟被自動更改為中國國旗高畫質桌布。（取自Reddit）

    2025/09/19 19:02

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕有網友發文說，使用Google搜尋時遇到奇怪現象，在Google圖片搜尋台灣國旗桌布，點擊下方「Full HD」（高畫質）選項後，搜尋結果竟被自動更改為中國國旗高畫質桌布；貼文曝光引發熱議。

    原PO日前在Reddit發文說，自己雖非台灣人，但經常到台灣工作，對台灣有深厚感情，對此現象感到困惑與不解。從原PO貼出、一鏡到底的影片可見，他在Google搜尋欄輸入「台灣國旗桌布」（taiwan flag wallpaper），然後點了下方按鈕後，搜尋結果竟被自動更改為「China flag full HD wallpaper」（中國國旗高畫質桌布）。

    他澄清，自己並非要批評或推動任何政治立場，而是希望了解此事背後的原因，是Google搜尋系統的技術錯誤？還是背後有政治因素干預搜尋結果？不過，他後來也指出，在關鍵字加上「-ai」參數後，問題似乎獲得解決，顯示可能與人工智慧演算法的處理有關。

    貼文PO出後引發網友熱議，有部分網友說，自己照著原PO影片實測，發生一樣的問題；但也有網友說，自己的網頁正常，並沒有發生一樣的情形。截至目前，錯誤似乎仍未修正，仍有網友留言：「剛剛嘗試在Firefox瀏覽器上使用VPN，我也遇到了同樣的問題」、「英國也一樣」、「剛剛在法國測試，結果一樣，我嚇到了」。

    據查，Google搜尋功能可能因為介面版本不同以及地區差異，部分裝置不會出現「Full HD」選項，需透過VPN才能進行測試。

    Strange Google Images behavior when looking for Taiwan flag...
    byu/xabikoma intaiwan

