郭國文憂財劃法錢太多地方恐大撒幣 審計長允提出因應衝擊報告

立法院全院委員會19日召開「行使審計部審計長同意權案」審查會，被提名人陳瑞敏列席答覆立委詢問。（記者羅沛德攝）

2025/09/19 18:13

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今進行「審計長人事同意權案」審查，民進黨立委郭國文就新版「財劃法」可能造成地方事權增加，但人員沒有增加，最後多出的預算可能會拿去大撒幣等浪費公帑問題，質詢審計長被提名人陳瑞敏。陳表示，審計部希望增加的錢或有剩餘的錢先還債，並允諾針對財劃法可能的衝擊，提出相關報告給郭國文。

郭國文表示，新的財劃法造成地方執行人力出現很大的問題，例如113年時，地方的決算剩餘款是716億，但實質上，地方當初的政府預算短差是553億，這一來一回當中，就有1269億沒辦法去執行。接下來實施新版財劃法後，地方會多拿4165億，這4165億會再加上1269億。

郭國文指出，但以前短差的553億都沒有辦法執行，有那麼多錢都沒有辦法執行、人員不變的情況底下，又多了4160多億，審計長的角色就是避免浪費公帑、監督財政紀律，這是不是挑戰來了？這整個垂直、水平分配出問題的情況底下，以後地方政府有錢的有錢得要死啊！窮的窮得要命！審計長有想過這個問題接下來怎麼辦？

陳瑞敏表示，行政院已邀集各地方政府商討。不過，郭國文詢問，如果行政院沒有修法要怎麼辦？目前的編制、預算的規模，中央跟地方的事權都沒有調整，就多了4億、6億，以後的事權如果再下放，這麼多人員沒有增加的話怎麼執行？郭更預言，就是發紅包、大撒幣，這是最直截了當的，這有可能浪費公帑，審計長有沒有去面對這個問題？

陳瑞敏表示，我們是希望增加的錢先還債，如果要撒幣或是增加社福，我們希望他能夠有剩餘、或者有部分還債。郭國文則表示，他希望審計長要去思考新版財劃法可能帶來什麼樣的衝擊，要提早有所因應，並要求審計部寫一份報告給他，審計部允諾45天給報告。

民進黨立委郭國文。（資料照）

