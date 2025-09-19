改選幕後》黨團幹部成燙手山芋？陳培瑜臉色難看原因曝

民進黨立法院黨團19日召開黨團會議，討論幹部改選事宜。民進黨團總召柯建銘（右2）會後公布投票結果，由立委鍾佳濱（左2）出任幹事長，書記長由立委陳培瑜（右1）接任，柯建銘則繼續擔任總召。左一為卸任的幹事長吳思瑤。（記者李文馨攝）

2025/09/19 17:59

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今開議，民進黨團上午召開黨團會議，會中舉行幹部改選，選出幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜。據悉，會中原擬採開放投票，不過，立委林淑芬嗆聲總召柯建銘，「民進黨臉已經丟光了」，主張應先聚焦人選再投票，新系立委郭國文等人接連幫腔，最終「推舉」出鍾佳濱、陳培瑜任黨團幹部。

民進黨團本月1日行文黨籍立委辦公室，徵詢黨團幹事長及書記長參選意願。據黨團組織規程明定，幹事長及書記長任期半年，連選得連任，黨團成員任立法委員達兩屆以上者，得為候選人。期間一度傳出范雲有意擔任書記長，但5日登記截止後，結果卻是無人報名。

請繼續往下閱讀...

據悉，柯建銘原先屬意蘇系吳秉叡擔任幹事長、民主活水陳培瑜接書記長，並擬於18日召開記者會公布；賴清德隨後在中執會強調，黨團三長應該要由選舉產生，而非用指定方式處理，因此記者會在前一天深夜取消，並改由黨團大會處理。

據了解，民進黨團今天上午才緊急趕工製作投票看板，隨後在閉門會議處理黨團幹部改選，歷時逾1小時，最後選出鍾佳濱、陳培瑜任黨團幹部，不過陳培瑜在現場表情相當「凝重」，她上午受訪表示，「大家希望我承擔就繼續，黨團裡面只要我求救，大家都會幫忙，總召也會指導」。

據與會人士轉述，會中原擬採自由投票方式選出新任幹部，最高票者若拒絕，可依序遞補第二位、第三位，郭國文首先詢問「若最後沒有人有意願要怎麼辦？」柯建銘說，「沒有關係，先投再說」，林淑芬則嗆聲，民進黨臉已經丟完了，黨團應該要先取得共識，不應該這樣投票。

柯建銘隨後在現場說「有啦！有啦！要當幹部都坐在我旁邊」，坐在柯兩側的吳思瑤、陳培瑜隨即扶著桌緣，連人帶椅迅速往後滑動、遠離柯建銘。據轉述，徐國勇當時在旁笑出來。

新系立委賴瑞隆緩頰，「沒關係，就先投啦！」林淑芬則跳腳，重申不可以這樣投，現場陷入混亂，有人說要做的舉手，郭國文突然「推舉」鍾佳濱，鍾雖未直接拒絕、但表達願意承擔，因此最終幹事長由鍾出任。在書記長部分，現場另一新系立委說：「不然就陳培瑜啦」，在眾人附和下，由她接下書記長一職。

對於陳培瑜臉色凝重原因，陳辦僅表示，「委員今天過敏很嚴重。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法