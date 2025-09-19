檢、軍聯繫平台達共識 共諜等軍法違紀案「從重求刑」

檢察機關與軍事機關建立定期聯繫平台，昨於嘉義空軍第四聯隊召開會議。（記者陳彩玲翻攝）

2025/09/19 17:43

〔記者陳彩玲／台北報導〕近年我國共諜案頻傳，為維護國家安全及部隊紀律與領導統御，檢察機關與軍事機關建立定期聯繫平台，增進偵辦軍法案件效益。法務部政務次長徐錫祥表示，雙方已建立多項基本原則，包括面對共諜等軍法違紀案件時，「從速偵辦、從重求刑」。

高檢署與國防部自2018年起，每年合辦1次「檢察機關與軍事機關業務聯繫會議」，昨於嘉義空軍第四聯隊舉行，法務部政務次長徐錫祥、政務次長黃世杰、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝、國防部常務次長黃佑民中將，國防部空軍副司令王德揚中將等人與會。

請繼續往下閱讀...

徐錫祥致詞時指出，法務部與國防部延續該聯繫平台，已建立「從速偵辦、從重求刑」、「充分溝通、徵詢意見」、「重大案件妥適發布新聞」等基本原則。檢察機關與軍事機關將持續保持密切合作，共同協力辦案，針對敏感性與迫切性案件，將以嚴謹態度偵辦，維護國家安全與軍紀嚴明。

此外，就「軍事審判法」部分，國防部正積極檢討研修，徐錫祥表示，未來現役軍人觸犯陸海空軍刑法的軍事犯罪案件，將交由軍事法院審判，法務部就未來軍審改制，將持續提供法制意見，並協助軍事司法官教育訓練，提升軍法官對軍法案件的參與程度，強化偵查實力。

黃佑民則提及，國軍任務與挑戰日益複雜，軍紀與管理也面臨新課題，如何讓檢察機關更深入理解部隊特性與紀律要求，是雙方共同努力的方向，將持續透過制定規章、借調軍法官等方式，深化彼此合作關係。

法務部政務次長徐錫祥表示，雙方已建立多項基本原則，包括面對共諜等軍法違紀案件時，「從速偵辦、從重求刑」。 （記者陳彩玲翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法