民生電價平均調幅0.71％ 藍委：全民為錯誤的能源政策買單

2025/09/19 17:40

〔記者林欣漢／台北報導〕經濟部今日召開今年第2次電價費率審議會，決議民生電價微調各級距單價，以適度反映成本，整體平均調幅0.71％，影響1400萬住家、小商家。國民黨立委楊瓊瓔表示，台電漲電價、庶民苦，這是台灣能源的政策錯誤，不該把錯誤政策，讓全民背負沉重的負擔。

楊瓊瓔指出，廢掉核電買貴綠電，當然會虧錢，能源政策「錯到底」，未來隨著綠電加入併聯增加，電價還會持續上升。過去三年來，台電已連續獲得政府三度撥補，共高達3000億元，並五度調漲電價，卻仍然虧損不斷，問題根源就在於政府的非核政策導致發電成本暴增。

楊瓊瓔表示，如果現在台電自發電力成本平均每度只有3元，購入電力中的再生能源每度是5.58元，可以想見購入再生能源越來越多時，電價當然是要上漲，而台電的綠電保證收購時間都是20年，這個帳單與負擔確實是長長久久，民進黨政府把電價上漲僅為歸因燃料因素，絕對是謊言，且天然氣價格早已從高峰回跌下來了。

楊瓊瓔說，台灣民眾正在為民進黨的能源轉型埋單付費，而且未來要繼續付費多年、同時付出空污帶來的健康成本，這就是綠營引以為傲的能源轉型。

