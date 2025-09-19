為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動 卓揆請財政部增設「不領取」選項

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天拜會行政院長卓榮泰，卓揆請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項可行性，提供民眾多一項選擇。（行政院提供）

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天拜會行政院長卓榮泰，卓揆請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項可行性，提供民眾多一項選擇。（行政院提供）

    2025/09/19 17:18

    〔記者鍾麗華／台北報導〕發起「拒領普發1萬」運動的玄奘大學宗教系教授釋昭慧今（19）日拜會行政院長卓榮泰，卓揆致詞時感謝釋昭慧提出民間另一種思考與聲音，提案不僅相當正面，亦助益良多，他並請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設「不領取」選項可行性，提供民眾多一項選擇，以充實國庫，使政府後續能夠將預算做更好的運用。

    行政院表示，卓揆已請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用，例如：國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策等。

    行政院長卓榮泰昨在電視專訪，被問到是否會去領1萬元，他表示，「把它留給國家更有用途的方面」。據了解，卓揆會響應釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，未來將會在財政部的網站，選擇「不領取」的選項。

    知情人士表示，釋昭慧呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，不過，財政部研議後，認為於法不合，因此卓揆要財政部增設不領取選項，而根據2023年普發6000元現金，當時有0.3％的民眾未領取，這次估計會更多，也會有更多民間社團響應。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播