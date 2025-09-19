釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動 卓揆請財政部增設「不領取」選項

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天拜會行政院長卓榮泰，卓揆請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項可行性，提供民眾多一項選擇。（行政院提供）

2025/09/19 17:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕發起「拒領普發1萬」運動的玄奘大學宗教系教授釋昭慧今（19）日拜會行政院長卓榮泰，卓揆致詞時感謝釋昭慧提出民間另一種思考與聲音，提案不僅相當正面，亦助益良多，他並請財政部後續研議普發現金登記網站建置時，增設「不領取」選項可行性，提供民眾多一項選擇，以充實國庫，使政府後續能夠將預算做更好的運用。

行政院表示，卓揆已請財政部會後研議普發現金登記網站建置時，增設不領取選項，提供民眾多一項選擇，「把錢留在國庫」，讓政府後續能夠在編列未來預算時，能夠進行妥善運用，例如：國安韌性相關計畫，或者「經濟優先、民生優先、青年優先、弱勢優先」四大優先政策等。

行政院長卓榮泰昨在電視專訪，被問到是否會去領1萬元，他表示，「把它留給國家更有用途的方面」。據了解，卓揆會響應釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，未來將會在財政部的網站，選擇「不領取」的選項。

知情人士表示，釋昭慧呼籲政府應提供民眾「轉入國家續命專款」的選項，不過，財政部研議後，認為於法不合，因此卓揆要財政部增設不領取選項，而根據2023年普發6000元現金，當時有0.3％的民眾未領取，這次估計會更多，也會有更多民間社團響應。

