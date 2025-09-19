為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    新財劃法彰縣分配款少7億 綠議員：藍「德政」波及民生建設

    民進黨縣議員周君綾今在議會質詢，新版財劃法分配公式錯誤，彰化縣分配款短少7億元，憂心影響民生、社福與學童營養午餐能否順利推進。（擷取自彰化縣議會直播）

    民進黨縣議員周君綾今在議會質詢，新版財劃法分配公式錯誤，彰化縣分配款短少7億元，憂心影響民生、社福與學童營養午餐能否順利推進。（擷取自彰化縣議會直播）

    2025/09/19 17:25

    〔記者張聰秋／彰化報導〕去年底立法院藍白攜手通過財劃法修法，中央政府因新版財劃法水平分配公式矛盾，不僅導致尚有345億元無法完全分配，彰化縣獲得經費補助也因此短少引發爭議。民進黨縣議員周君綾今在縣議會質詢抨擊，這是國民黨「德政」造成的錯誤，彰化縣能獲得地方分配款因此短少7億多元，她憂心縣府編列明年預算是否會出問題，波及地方社福、民生福利與建設。

    周君綾說，按照新版財劃法的烏龍公式試算，本來彰化縣可提高地方分配款，卻比預期經費短少7億元，這7億元可以做很多事，包括補助國中小營養午餐、學童鮮奶、生生有平板電腦的教育補助，也可以用在生育補助或是經濟弱勢族群的生活補助，縣府少了這些經費如何因應？

    對此，縣府主計處長蕭秀瑛指出，縣府要籌編預算遇到很大的挑戰，也充滿很多不確定的因素，都有把民眾關心的議題考量進去，預算還在籌編中。

    縣長王惠美也補充，7億元相對衝擊較小，一般性補助款相比減少110億元，以前經費補助有公式可循，現在變成中央地方各出一半，地方出一半「這卡吃力」。

    王惠美強調，議員看到的是分配款比預估的少7億元，這部分佔比不高，相對衝擊較小，但沒看到的是一般補助款和去年相比大減110億元，產生的影響非常巨大。

    她舉例，目前彰化縣的財政狀況屬四級，過去，中央補助款都必須分擔地方配合款，例如以前花100元，我們只需要負擔20元、佔比20%，現在，花100元地方負擔調高到50元、佔比50%，對於編列年度項目來說，確實相當吃力。

