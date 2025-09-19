為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    賴清德蘭陽女中視察！比臉頰愛心「困惑照做」網大讚

    無論學生提出什麼拍照手勢要求，賴清德都大方答應。（民眾提供）

    無論學生提出什麼拍照手勢要求，賴清德都大方答應。（民眾提供）

    2025/09/19 17:13

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕總統賴清德今天到宜蘭縣蘭陽女中視察國家防災日地震避難掩護演練。在校園中被不少學生要合照、以及比臉頰愛心等拍照手勢，賴清德雖一度感到困惑，但仍努力配合照做，讓現場笑聲一片。相關影片在網路曝光後，讓不少網友直呼「親民」。

    賴清德今日到蘭陽女中視察學生疏散、避難、檢傷、後送等演練情形，了解在面對大規模地震情況下，學校如何引導師生進行避難及應變組織開設作業。

    賴清德現身校園讓不少學生感到興奮、好奇。其中，在操場與學生大合照時，主持人要求比出「臉頰愛心」手勢，賴清德雖一臉困惑，但觀察左右動作後，也配合地在臉頰旁比出愛心手勢，讓現場女學生笑翻。

    事後也出現大量照片、影片，可見不少學生主動表示想與賴清德合照，賴清德獲得老師允許後，都一一答應，拍照前還注重儀表，撥了撥頭髮；而無論學生提出什麼拍照手勢要求，賴清德也都大方答應。

    相關影片曝光後，網友紛紛表示：「有點可愛」、「好親民的總統」、「威廉不但親民，還尊重老師」、「而且還會站在前面讓學生站後面」。

    賴清德與學生合照比出臉頰愛心。（取自總統府）

    賴清德與學生合照比出臉頰愛心。（取自總統府）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播