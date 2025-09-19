林佳龍走訪教廷 推人道援助與文化交流

林佳龍日前赴我國駐教廷大使館，代表台灣政府向天主教斯卡拉布里尼修會捐贈10萬歐元。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕​外交部長林佳龍今（19）日於社群分享，近日在駐教廷大使館代表政府捐贈10萬歐元予天主教斯卡拉布里尼修會（Scalabrinian Missionaries），展現台灣在人道援助和扶助弱勢的關懷。他也指出，教廷是他任以來走訪的第11個邦交國，期間他出席台灣藝術家謝省民在宗座傳信大學的展覽開幕酒會，盼透過「歐洲台灣文化年」系列活動，讓台歐文化相互激盪、深化雙邊鏈結。

林佳龍今天在發文說，從去年上任以來，他已經陸續視察我國派駐在12個邦交國中的11個大使館，並為同仁加油打氣，也陸續訪問多個非邦交國，每一步都希望能讓台灣走向世界，也讓世界更加認識台灣。

林佳龍日前赴我國駐教廷大使館，代表台灣政府向天主教斯卡拉布里尼修會捐贈10萬歐元，部分用以協助傑梅利台伯島醫院（Isola Tiberina Hospital–Gemelli Isola）添購設備，其中包含台灣製造的空氣清淨機，將用於醫院新病房，提供病患更好的照護。

林佳龍指出，斯卡拉布里尼修會自1887年成立以來，長期在全球協助移工與難民，他們在1994年來到台灣，至今在台北、台南與高雄為外籍移工提供牧靈與關懷服務。他補充，斯卡拉布里尼修會總會長Leonir Mario Chiarello神父也在9月17日親自出席受贈典禮，並感謝台灣長期大力支持天主教修會及醫院，這次的捐贈再次印證台灣在推動人道援助與扶助弱勢群體的具體關懷與承諾。

「台灣與教廷共享自由、和平、正義及人權等普世價值，是彼此密切的夥伴」，林佳龍強調，台灣會持續深化與教廷及天主教教會在人道關懷領域的合作，讓世人更加體會「天主是愛」。

另外，林佳龍提到，「歐洲台灣文化年」系列活動中，駐教廷大使館於9月18日下午在宗座傳信大學舉辦「Gloria光榮頌：謝省民宗教暨HOPE台灣藝術展」開幕酒會，這項展覽近日將移至駐教廷大使館展覽至10月3日，歡迎各界踴躍參觀。

林佳龍分享，目前在亞洲大學任教的謝省民教授擅長將台灣民俗意象結合天主教義，並運用其創意創作成一幅幅色彩動人的版畫作品，謝省民也說，身為三代天主教徒，能在宗座傳信大學舉辦展覽感到十分榮幸。

林佳龍並感謝謝省民、林磐聳、廖仁義三位藝術家，無償提供藝術品響應外交部活動，支持我國駐歐洲的26個館處舉辦藝術聯展，讓台歐的文化相互激盪，深化兩地的鏈結。

