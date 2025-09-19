為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    羅智強讚交通順暢「住址」意外露餡！網灌爆：憑啥當大安立委

    公館圓環拆除，導致近日民眾抱怨不斷。圖為今日各路段路況。（交工處提供）

    公館圓環拆除，導致近日民眾抱怨不斷。圖為今日各路段路況。（交工處提供）

    2025/09/19 17:53

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕公館圓環拆除，導致近日民眾抱怨不斷。國民黨第六選區（大安區）立委羅智強，今日再稱，他上班路途非常順暢，卻意外曝光自己住在木柵，讓不少網友湧入貼文下方大罵：「你住木柵蹭當什麼大安立委」、「原來你根本不住大安區」。

    羅智強今日在Threads上發文，並貼出影片表示：「我住木柵，前天從高速公路到辛亥轉基隆過圓環（約8:15）轉羅斯福去立法院，交通非常順暢（出城向轉進城向）。今天，走興隆轉羅斯福過圓環（約8:02）去立法院，車流較多，但不算壅塞（進城向）。苗博雅不要再拗了，早上尖峰本來車流就會比較多，但拆除圓環的重點，是可以降低60%的事故率，保用路人安全，這才是重點。」

    但文章一出，他開頭自曝「家住木柵」，立刻成為焦點，他的Threads貼文下方也湧入大量網友留言表示：「你住木柵蹭當什麼大安立委」、「你根本不住大安區、不理解大安區、卻一直在蹭大安區」、「大安區的委員為什麼住在文山區啊」、「你住木柵，然後說大安區交通順暢」、「你可不可以好好聽聽人家在說哪個方向？」、「福和橋三個字你哪裡看不懂？」

    在 Threads 查看

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播