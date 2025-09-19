羅智強讚交通順暢「住址」意外露餡！網灌爆：憑啥當大安立委

公館圓環拆除，導致近日民眾抱怨不斷。圖為今日各路段路況。（交工處提供）

2025/09/19 17:53

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕公館圓環拆除，導致近日民眾抱怨不斷。國民黨第六選區（大安區）立委羅智強，今日再稱，他上班路途非常順暢，卻意外曝光自己住在木柵，讓不少網友湧入貼文下方大罵：「你住木柵蹭當什麼大安立委」、「原來你根本不住大安區」。

羅智強今日在Threads上發文，並貼出影片表示：「我住木柵，前天從高速公路到辛亥轉基隆過圓環（約8:15）轉羅斯福去立法院，交通非常順暢（出城向轉進城向）。今天，走興隆轉羅斯福過圓環（約8:02）去立法院，車流較多，但不算壅塞（進城向）。苗博雅不要再拗了，早上尖峰本來車流就會比較多，但拆除圓環的重點，是可以降低60%的事故率，保用路人安全，這才是重點。」

但文章一出，他開頭自曝「家住木柵」，立刻成為焦點，他的Threads貼文下方也湧入大量網友留言表示：「你住木柵蹭當什麼大安立委」、「你根本不住大安區、不理解大安區、卻一直在蹭大安區」、「大安區的委員為什麼住在文山區啊」、「你住木柵，然後說大安區交通順暢」、「你可不可以好好聽聽人家在說哪個方向？」、「福和橋三個字你哪裡看不懂？」

