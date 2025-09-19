賴清德赴宜蘭與黨公職人員閉門座談 允諾要求行政院加強施政績效傳遞

總統賴清德今天到宜蘭與縣內黨公職人員閉門座談，會後由民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進，黨中央發言人韓瑩轉述內容。（記者游明金攝）

2025/09/19 16:58

〔記者游明金／宜蘭報導〕總統賴清德今天到宜蘭與縣內黨公職閉門座談，根據民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進轉述，黨公職擔心中央跟行政院施政績效，沒辦法落實與傳遞到基層每一個角落，賴總統對此指示行政院要加強宣傳，並盡速看到成果；民進黨中央發言人韓瑩說，行政院已在推「222法則」，希望資訊能更有效傳遞。

賴總統今天在礁溪寒沐酒店與宜蘭縣黨公職人員閉門座談。邱嘉進會後轉述，主要是針對中央執政1年4個多月以來，中央政府在賴清德總統跟卓院長的帶領之下，所推動的政績跟大家做說明。

他指出，與會的所有黨籍公職人員都非常擔心這段期間以來很多基層民眾對於中央施政績效，很多人不是那麼清楚，希望黨中央跟行政院對於施政績效宣傳能夠落實到基層每一個角落，在訊息傳遞要做加強。

另外，地方很多黨公職針對宜蘭縣很多建設都提出要求，希望能夠看到效率，在短時間把過去談論到很多的交通建設、基層公共建設，希望在賴總統指示下，能夠盡速看到成果，盡早完成落實推動。

黨中央韓發言人韓瑩補充，黨公職也提到包括中央的政策資訊，能夠更快或者更廣的傳遞給地方知道，卓榮泰院長上任後就一直推行「222法則」，今天也在座談會再次再重申，希望回應能夠更迅速，包括是在2個小時之內，最快也是20分鐘，然後呢新聞稿200字，圖片2張。

她指出，今天主席跟卓院長也希望所有在地黨公職人員，大家上網可以看到一個闢謠專區，有任何資訊傳遞給地方的時候，希望地方不只接收資訊，也能夠傳遞給他們所有的地方群組，能夠更清楚跟地方民眾說明，現在政府的政策在哪裡，這也是今天座談很重要的一點。

