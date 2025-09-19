為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    國民黨主席選舉6搶1 10月18日決戰

    郝龍斌登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    郝龍斌登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    2025/09/19 16:54

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉參選人領表登記作業今天下午4點結束，總計有前立委鄭麗文、國民黨立法院黨團書記長羅智強、前彰化縣長卓伯源、前國民黨副主席郝龍斌、前國代蔡志弘以及孫文學校總校長張亞中等6人完成登記。

    鄭麗文、羅智強、卓伯源昨天已先登記，郝龍斌、蔡志弘、張亞中今天先後到中央黨部繳交300萬元作業費與1000萬元保證金，完成候選人登記。

    國民黨指出，明天召開中央選舉監察委員會進行候選人資格審核後，才算完成候選人資格確認，明天還會辦理候選人號次抽籤。

    國民黨預定10月1日公告閱覽選舉人名冊，中央黨部還將邀請各候選人陣營協調分區政見說明會，討論是否舉辦電視辯論會，目前規劃全國將分成6個區舉辦政見說明會。

    國民黨主席選舉正式競選活動期間從10月4日起到17日止，18日辦理投開票作業，22日公告當選人名單，11月1日在台北市成功高中舉辦全國代表大會，安排新任黨主席宣誓就職。

    張亞中登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    張亞中登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    蔡志弘登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    蔡志弘登記參選國民黨主席。（記者田裕華攝）

    鄭麗文18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

    鄭麗文18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

    羅智強18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

    羅智強18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

    卓伯源（左）18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

    卓伯源（左）18日登記參選國民黨主席。（記者廖振輝攝）

