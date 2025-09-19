洪孟楷問中央可刪一般性補助款？審計長被提名人陳瑞敏：要照法律規定來執行

立法院全院委員會19日召開「行使審計部審計長同意權案」審查會，被提名人陳瑞敏列席答覆立委詢問。（記者羅沛德攝）

2025/09/19 16:31

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院會今進行「審計長人事同意權案」審查，國民黨立委洪孟楷質詢審計長被提名人陳瑞敏，一般性補助款是法定義務支出，中央可以不高興就不編和扣除嗎？陳回應，應該要照預算的編製或是預算的審議來執行，也就是要照法律規定來執行。

洪孟楷詢問，法定義務支出多給的要收回，那應該要給的是不是要給？陳瑞敏表示，法律上要給的就應該要給；洪再問，一般性補助款算不算法定義務支出？釋字391號、520號解釋，措施性相關的一般性補助款其實就是法定義務支出，是吧？陳瑞敏表示，總預算案的表件裡它是列法定義務支出，

請繼續往下閱讀...

洪孟楷詢問陳瑞敏，法定義務支出為依相關法令明文規定必須編列的經費，行政部門無法因為財政困難予以縮減支出？陳瑞敏表示，立法院已經追加預算把這個問題解決了；洪孟楷說，不是解決不解決的問題，而是那中央可以不高興就不編，可以扣除地方性補助款1/4，怪南怪北就是不檢討自己嗎？陳則回答，這是因為立法院有給中央636億元（自行刪減預算額度）。

洪孟楷追問，立法院可以刪除法定義務支出嗎？陳瑞敏說，歷年是來沒有這樣做。洪強調，既然立法院不能刪除法定義務支出，那憑什麼行政部分可以刪除法定義務支出，然後推給立法院？這是邏輯問題。

陳瑞敏表示，應該要照預算的編製或是預算的審議來執行，要照法律的規定來執行；洪孟楷說，那陳意指的是，法定義務支出不能去刪減。

立法院全院委員會19日召開「行使審計部審計長同意權案」審查會，國民黨立委洪孟楷向被提名人陳瑞敏提出詢問。（記者羅沛德攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法