    政治

    登記參選黨主席 蔡志弘：讓討厭民進黨的力量轉為挺國民黨

    上午已經完成登記的國民黨主席參選人蔡志弘（見圖）指出，未來新任國民黨主席的最重要任務，就是讓討厭民進黨的力量，轉化為支持國民黨的力量。（記者田裕華攝）

    2025/09/19 16:22

    〔記者施曉光／台北報導〕上午已經完成登記的國民黨主席參選人蔡志弘下午發布新聞稿指出，未來新任國民黨主席的最重要任務，就是讓討厭民進黨的力量，轉化為支持國民黨的力量，他並強調，這場選舉必須是一場君子之爭，絕對不能相互攻訐，影響黨內團結。

    蔡志弘認為，726、823大罷免投票，由於討厭民進黨，台灣民眾用選票狠狠教訓了民進黨，所以這次大罷免根本不能視為國民黨的大勝利，而是人民的勝利；他並質疑，「連一個民進黨立委的罷免案都無法成案，國民黨哪來的底氣，把大罷免視為國民黨的勝利？」強調國民黨2028重返執政，更不能寄望民進黨的再次摔跤，國民黨重返執政顯然還是佈滿荊棘。

    蔡志弘表示，這次黨主席選舉有多位黨內菁英出馬角逐，他要鄭重呼籲具體闡述未來要如何強力監督民進黨，如何轉化討厭民進黨的力量成為支持國民黨的力量，以及如何帶領國民黨重返執政？如果參選人相互攻訐，只會遭到大部分黨員的唾棄。

