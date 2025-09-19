接受民進黨徵召參選宜蘭縣長？ 林國漳鬆口：黨內會做最好的評估

總統賴清德與林國漳（左前4）一起出席民進黨宜縣黨公職閉門座談。（記者游明金攝）

2025/09/19 16:16

〔記者游明金／宜蘭報導〕總統賴清德今天到礁溪與民進黨宜縣黨公職人員閉門座談，賴清德積極勸進參選下屆宜蘭縣長的宜蘭縣信賴台灣之友會理事長林國漳也出席；中央黨部祕書長徐國勇肯定林國漳是非常優秀的人選，會不會徵召他參選由選對會決定。至於會不會接受徵召？林國漳首度鬆口說：「黨內會做最好的評估。」

民進黨宜蘭縣黨部主委邱嘉進轉述，今天座談針對選舉的部分，會場都沒有人提出，也沒有做相關的建議，所有與會主管們也都沒有在談論縣長的部分，因為縣長提名人選是交由中央黨部選對會溝通協調、徵詢之後，再辦理徵召，所以會場上都沒有針對這個部分做任何討論。

不過，會後徐國勇被問到有勸進林國漳參選縣長嗎？他說，沒有！但林國漳是我們律師公會理事長，非常的優秀，會不會徵召他？由選對會決定。

林國漳被問到會不會接受徵召？他說，總統有沒勸進，今天沒有講到這個事情；媒體追問，如果總統勸進的話會考慮嗎？林國漳說：「黨內會做最好的評估。」並未拒絕接受徵召的可能。

徐國勇（右）肯定林國漳（左）是優秀人才。（記者游明金攝）

