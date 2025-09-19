審計長人事同意權審查 陳瑞敏：四大面向持續強化行使審計權

立法院全院委員會19日召開「行使審計部審計長同意權案」審查會，被提名人陳瑞敏列席答覆立委詢問。（記者羅沛德攝）

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院新會期今日開議，下午進行審計長人事同意權案審查，審計長陳瑞敏報告時表示，若能獲立法院同意續任審計長一職，會秉持審計機關「獨立、廉正、專業、創新」核心價值，參考先進國家審計機關與審計專業組織的業務發展方向，以「智慧審計」、「永續審計」、「韌性審計」及「共臻善治」等四大面向，持續強化審計職權的行使，並持續深化監督、洞察與前瞻三大政府審計專業功能發展，擴大發揮審計機關對於促進政府良善治理的價值與效益。

陳瑞敏指出，6年前有幸獲蔡英文前總統提名、立法院同意擔任審計長一職，深感責任重大，任職期間秉持審計機關應與時俱進，及協助行政部門良善治理的理念，積極推動政府審計的革新與精進，並推展各項審計業務。

陳瑞敏表示，政府審計工作重心，原以監督政府財務收支為主，隨著政府職能日益擴張，社會各界對於建立高效能政府的期待漸增，國際政府審計的發展趨勢，強調審計機關除了在傳統監督功能之外，亦應肩負起政府管理顧問角色，透過研提洞察性建議意見，促進政府提升施政效能，或提出前瞻性預警意見，協助機關因應潛在風險，擴大審計機關對於促進政府良善治理的價值與效益。

陳瑞敏說，審計機關肩負促進政府良善治理的重要責任，上任6年來，不僅要求審計機關查核公共資源運用的合法性與效益性，更進一步偕同全體審計同仁以具建設性之態度，從「善意把關」 出發，協助行政機關提升治理效能。

陳瑞敏進一步指出，具體作為包括，推動行政機關優良案例推廣擴散機制，以系統化機制蒐集各行政部門的優良施政作為，適時建請其他機關參酌應用，促進成功經驗之分享與學習；彙整跨機關共同性、結構性或反覆出現問題，於政府審計季刊開闢「前車之鑑」專欄報導，揭示問題的共同性與結構性成因，提醒機關避免重蹈覆轍；強化查核意見正面衡平報導施政績效，以正面肯定之觀點，激勵行政部門持續策進施政作為，另就查核發現之重大違失與施政過程所衍生之風險缺口，適時提出建言與預警，協助行政部門提前制定應對方案等。

陳瑞敏強調，為與行政機關協力促進政府善治，未來審計部當繼續強化總決算審核報告及政府資訊透明度，並暢通政府與公民多元溝通管道，使民眾更易於理解政府施政良窳；另將擴大發掘與推廣行政機關優良實務，促進提升施政綜效，透過正向經驗的分享與溝通，與行政機關及各界共同攜手努力，實現政府一體共臻善治的美好願景。

