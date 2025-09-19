多國關注台灣防災演練 賴清德要求「通訊韌性」恢復速度要快

總統賴清德到宜蘭視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」，肯定中央、地方及民間合作，導入科技以創新做法，讓防、救災體系更加完整。（記者王峻祺攝）

2025/09/19 16:13

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統賴清德今出席國家防災日活動，前往宜蘭蘭陽女中、滯洪池與宜蘭運動公園，視察大規模震災疏散及應變。現場視察資通訊設備時，總統特別提及未來因應地震、颱風或災害來臨時，通訊恢復是重中之重。

賴總統強調，政府會提供經費補助，也會持續建置低軌道衛星、中軌道衛星，但也期許未來通訊服務，可以像自來水公司、台灣電力公司一樣，盡速搶修基地台，未來若有類似狀況重演的時候，更加快恢復民眾的通訊，國家就會更有韌性。

請繼續往下閱讀...

值得注意的是，明日全社會防衛韌性國際論壇即將登場，多位來自歐美日澳的外國訪賓不只將出席明日的國際論壇，今日也至宜蘭運動公園現場觀摩台灣的國家防災日演習整備，對於台灣推行全社會防衛韌性工作高度關注。

賴總統今前往蘭陽女中、宜蘭滯洪池與宜蘭運動公園，分別就資通訊韌性、無人機與科技救災、大規模儲能系統等相關整備與演習進行視察。

總統也提到，總統府全社會防衛韌性委員會特別委託國防部印發新版《台灣全民安全指引》手冊，提升台灣全民安全的實力，平時除了演練外，每位民眾家裡至少都應備有一本，當地震、颱風來臨時，才知如何保護自己；當地緣政治變化時，才知如何因應。

包括行政院政務委員季連成、政務委員兼工程會主委陳金德、內政部長劉世芳、衛福部長石崇良、國防部次長柏鴻輝、國安會副秘書長林飛帆、宜蘭縣代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德及多國駐台使節代表等亦出席是項活動。

總統賴清德視察通訊指揮車通訊狀況。（記者王峻祺攝）

總統賴清德今天到蘭陽女中，視察國家防災日地震避難掩護演練。（記者游明金攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法