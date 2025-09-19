白擬推刑訴法優先法案 林智群：修法挺貪污 民眾黨黨證真好用

北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，被告柯文哲下午到庭時，場外聲援的「小草」支持者列隊歡迎，讓柯宛如在走星光大道。（資料照）

2025/09/19 15:30

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期即將開議，民眾黨團擬推多項優先法案，包含刑事訴訟法、選務改革的公投法與不在籍投票專法，將公投改為可綁大選。對此律師林智群表示，原來只要有民眾黨證，就算是犯貪污罪，民眾黨還是會力挺到底的！不但可以落人包圍法院、攻擊檢察官法官，還可以幫忙修法，民眾黨黨證真好用！

林智群在臉書PO文表示，民眾黨宣布新會期要優先修刑事訴訟法，刪除「有勾串共犯或證人之虞」，讓法院沒辦法用「串供」為理由押人，之前已經說過，光是去年被覊押的被告，用「串供」為理由押的，有一半超過4000多人是詐騙集團，民眾黨是要放這些人出來嗎？民眾黨堅持跟詐騙集團站在一起嗎？

請繼續往下閱讀...

林智群指出，這個條款號稱「柯文哲條款」，民眾黨自己的前黨主席犯罪被押，不喜歡那個法律，就把該法律修掉，有哪個被告（集團）這麼囂張的？黑幫都沒這麼誇張吧？民眾黨都不用避嫌嗎？

林智群直言，原來只要有民眾黨證，就算是犯貪污罪，民眾黨還是會力挺到底的！不但可以落人包圍法院、攻擊檢察官法官，還可以幫忙修法，民眾黨黨證真好用！白色是容易髒的顏色，政治詐騙集團挺詐騙集團。

