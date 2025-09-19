為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    白擬推刑訴法優先法案 林智群：修法挺貪污 民眾黨黨證真好用

    北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，被告柯文哲下午到庭時，場外聲援的「小草」支持者列隊歡迎，讓柯宛如在走星光大道。（資料照）

    北地院16日審理前台北市長柯文哲涉公益侵占民眾黨政治獻金、眾望基金會資金等案，被告柯文哲下午到庭時，場外聲援的「小草」支持者列隊歡迎，讓柯宛如在走星光大道。（資料照）

    2025/09/19 15:30

    陳皇寺／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕立法院新會期即將開議，民眾黨團擬推多項優先法案，包含刑事訴訟法、選務改革的公投法與不在籍投票專法，將公投改為可綁大選。對此律師林智群表示，原來只要有民眾黨證，就算是犯貪污罪，民眾黨還是會力挺到底的！不但可以落人包圍法院、攻擊檢察官法官，還可以幫忙修法，民眾黨黨證真好用！

    林智群在臉書PO文表示，民眾黨宣布新會期要優先修刑事訴訟法，刪除「有勾串共犯或證人之虞」，讓法院沒辦法用「串供」為理由押人，之前已經說過，光是去年被覊押的被告，用「串供」為理由押的，有一半超過4000多人是詐騙集團，民眾黨是要放這些人出來嗎？民眾黨堅持跟詐騙集團站在一起嗎？

    林智群指出，這個條款號稱「柯文哲條款」，民眾黨自己的前黨主席犯罪被押，不喜歡那個法律，就把該法律修掉，有哪個被告（集團）這麼囂張的？黑幫都沒這麼誇張吧？民眾黨都不用避嫌嗎？

    林智群直言，原來只要有民眾黨證，就算是犯貪污罪，民眾黨還是會力挺到底的！不但可以落人包圍法院、攻擊檢察官法官，還可以幫忙修法，民眾黨黨證真好用！白色是容易髒的顏色，政治詐騙集團挺詐騙集團。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播