    首頁　>　政治

    陸委會曝駭人數據！國人赴中失聯、盤查 平均1個月9例

    陸委會昨日公布數據表示，自113年1月1日至今年8月31日為止，接獲共188名國人赴中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由等，平均1個月多達9例。示意圖，圖為桃園機場。（法新社）

    2025/09/19 15:30

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕陸委會昨日公布數據表示，自113年1月1日至今年8月31日為止，接獲共188名國人赴中國後失聯、遭留置盤查或疑遭限制人身自由等，平均1個月多達9例。

    陸委會昨日在臉書、IG等社群粉專公布數據表示，自113年1月1日起至今年8月31日止，接獲50人赴中國後失聯、19人遭留置盤查、119人疑遭限制人身自由，共計188例，相當一個月發生9例。

    陸委會指出，日前甚至有台灣旅客赴中國旅遊，通關時慘遭中國海關無故盤查，最後竟是「抓錯人」的離譜事件。陸委會警告，赴陸風險持續攀升，請國人避免非必要旅行，如確有必要前往，出發前請至該會「國人赴陸港澳動態登錄系統」登錄，以利政府及時協處。

    根據外交部領事事務局「國外旅遊警示分級表」，旅遊警示4級燈號分為灰（提醒注意）、黃（特別注意旅遊安全並檢討應否前往）、橙（避免非必要旅行）、紅（不宜前往）。中國去年發布「懲獨22條」後，陸委會即將赴中港澳旅遊警示提升為「橙色」，建議民眾減少非必要旅行。

