川普暫停對台軍援？總統府最新回應

針對外媒報導美國暫停對台軍援一事，總統府發言人郭雅慧今表示，包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。（路透檔案照）

2025/09/19 15:10

〔記者蘇永耀／台北報導〕針對外媒報導美國暫停對台軍援一事，總統府發言人郭雅慧今（19日）表示，有注意到相關報導。事實上包括國防在內，台灣與美國在各項安全議題上都有緊密合作並持續進行中，我國感謝美方長久以來對台灣在強化國防能力上的支持，台美也將持續深化各領域夥伴關係，為全球繁榮發展提供穩定力量。台灣做為區域負責任的一員，有決心也有信心持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，致力確保區域的和平穩定與繁榮發展。

美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過4億美元（約120億台幣）的對台軍援，白宮已聲明尚未有最終定案。對此，國防部今（19日）表示，台美雙方維持緊密的安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。

請繼續往下閱讀...

熟知外交事務人士進一步分析，川普確實對於海外「軍援」案的態度與過去不同，認為都應該以「軍售案」來進行；也就是，若確實有如報導的議題，台灣並非例外。但真實狀況是，台美間的國防合作，只有更加強化，沒有減少。而在今日，也看到美國聯邦眾議院外交委員會通過國務院相關包裹法案，內含「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」這2項修正案。美國國會跨黨派持續表達，美國將堅定與台灣同一陣線、共同鞏固印太和平與穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法