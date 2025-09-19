國安17項策略修法未列優先法案 卓揆：預算順利通過列首要

對於賴總統的國安17項因應策略修法是否列為行政院本會期優先法案，黨政人士表示，目前仍在研議討論中。（資料照）

2025/09/19 15:04

〔記者鍾麗華／台北報導〕726大罷免後，立法院仍是朝小野大，讓國安法案推動困難，據了解，行政院長卓榮泰今天在與民進黨籍立委便當會中坦言，現在是要讓預算順利，但確實充滿很多困難。黨政人士透露，對於賴總統的因應國安17項策略修法並未列入本會期優先法案。

賴總統9月3日已分4梯次與黨籍立委餐敘聽取立委意見，卓揆分批與黨籍立委進行便當會，今天與內政與司法法制委員會、22日將邀財政與教文委員會、23日邀請經濟與交通委員會，25日與外交及國防、衛環委員會的黨籍立委討論。

據了解，卓榮泰今天在會中說，國安修法的部分，還是要看立院氣氛，目前現在是要讓預算順利通過，「但現在充滿很多困難」，目前應對方向是，別再增加困難、突破現有困難、確保預算順利。

行政院發言人李慧芝會後受訪表示，行政院本會期推動的優先法案共30項，包括4大優先20項法案，另外有3項預算案，與昨天通過的海纜7法。

至於30項優先法案是否含括國安17項因應策略，包括兩岸人民關係條例、軍事審判法、國家安全法、反滲透法、港澳條例、資通安全管理法等修法，以及訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等？

黨政人士表示，今天的便當會並沒有特別討論到國安修法，但行政院政委林明昕與馬永成日前已邀集跨部會開會討論修法。據了解，11項國安威脅法案與上百條修法，並未列入本會期優先法案。

