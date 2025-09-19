為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國安17項策略修法未列優先法案 卓揆：預算順利通過列首要

    對於賴總統的國安17項因應策略修法是否列為行政院本會期優先法案，黨政人士表示，目前仍在研議討論中。（資料照）

    對於賴總統的國安17項因應策略修法是否列為行政院本會期優先法案，黨政人士表示，目前仍在研議討論中。（資料照）

    2025/09/19 15:04

    〔記者鍾麗華／台北報導〕726大罷免後，立法院仍是朝小野大，讓國安法案推動困難，據了解，行政院長卓榮泰今天在與民進黨籍立委便當會中坦言，現在是要讓預算順利，但確實充滿很多困難。黨政人士透露，對於賴總統的因應國安17項策略修法並未列入本會期優先法案。

    賴總統9月3日已分4梯次與黨籍立委餐敘聽取立委意見，卓揆分批與黨籍立委進行便當會，今天與內政與司法法制委員會、22日將邀財政與教文委員會、23日邀請經濟與交通委員會，25日與外交及國防、衛環委員會的黨籍立委討論。

    據了解，卓榮泰今天在會中說，國安修法的部分，還是要看立院氣氛，目前現在是要讓預算順利通過，「但現在充滿很多困難」，目前應對方向是，別再增加困難、突破現有困難、確保預算順利。

    行政院發言人李慧芝會後受訪表示，行政院本會期推動的優先法案共30項，包括4大優先20項法案，另外有3項預算案，與昨天通過的海纜7法。

    至於30項優先法案是否含括國安17項因應策略，包括兩岸人民關係條例、軍事審判法、國家安全法、反滲透法、港澳條例、資通安全管理法等修法，以及訂定「軍法官人事條例」及軍事法院、軍事檢察署組織法等？

    黨政人士表示，今天的便當會並沒有特別討論到國安修法，但行政院政委林明昕與馬永成日前已邀集跨部會開會討論修法。據了解，11項國安威脅法案與上百條修法，並未列入本會期優先法案。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播