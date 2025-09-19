川普暫停對台軍援? 國防部：台美維持緊密的安全合作機制

美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過4億美元（約台幣120億元）的對台軍援，白宮已聲明尚未有最終定案。（歐新社資料照）

2025/09/19 15:16

〔記者方瑋立／台北報導〕美媒「華盛頓郵報」報導稱，美國總統川普為促成與中國貿易談判及川習會，擬暫停一項超過4億美元（約台幣120億元）的對台軍援，白宮已聲明尚未有最終定案。對此，國防部今（19）日表示，台美雙方維持緊密的安全合作機制，各項交流計畫均依節點執行，以建構完整的防衛體系。

國防部指出，美國對我所提供的軍售與軍援項目，有助於提升防衛戰力，也展現其維護台海安全之堅實承諾。國防部對於未經雙方政府正式公告的售（援）台規劃，援例不予評論。

請繼續往下閱讀...

國防部強調，感謝美方長久以來對台灣強化國防能力的支持。作為區域負責任的一員，台灣有決心、也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域和平穩定。

外交部也發布新聞稿說，台灣與美國在各項議題上都有緊密的合作，包括安全議題，並持續進行中。

外交部強調，美方長久以來支持台灣強化國防能力。作為區域負責任的一員，台灣有決心也將持續強化自我防衛能力，與美國等友盟國家合作，共同嚇阻侵略，確保區域的和平與穩定。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法