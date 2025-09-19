禪光育幼院虐童案 監院糾正花縣府失職、促究責防重演

監察院。（資料照）

2025/09/19 14:37

〔記者方瑋立／台北報導〕花蓮禪光育幼院去年間爆發多起院生遭綑綁、隔離與不當對待事件，監察院調查認定花蓮縣政府社會處對機構管理嚴重失靈、通報誤判、怠於督導性平案件，導致安置兒少受害卻無法即時獲得保護。監察院社福及衛環委員會於本（8）月17日通過調查報告，糾正花蓮縣政府並移請議處相關人員。

監委葉大華、蘇麗瓊指出，2024年4月，院方執行長以「體驗教育」名義將九歲過動院生手腳綑綁在輪椅上長達13小時，甚至要求穿尿布、將便當打成粥餵食。事隔半個月，該童又遭教保員以膠帶束縛、罰站紙箱內。花蓮縣府直到院方前院長私訊與通報才知情，卻未依兒童最佳利益原則調查，反認定「無不當對待」，遲至媒體揭露才改口，嚴重誤判，讓受害兒少陷入自責。

監委並揭露，院方還曾將院生隔離於環境不佳的舊舍，歷次訪視卻均未發現，形同徒具形式。事實上，禪光院早有前科，2021年間即因法師掌摑院生遭裁罰，但該人如今仍任董事。另多起體罰、掌摑、罰跪案例，縣府卻視為合理管教不開案，剝奪兒少創傷治療資源。

調查亦指出，禪光院長期性平案件頻仍，縣府怠於督導；去年2、3月連續發生重大性平事件，院方未依法通報，縣府也未召開專案會議，錯失防治契機。再者，該院人員流動率高、院長資格不符且非專任，卻未見縣府積極改善。院方偏重以藥物介入兒少問題，社會處卻未加強訪視或外聘督導，放任不當情事反覆發生。

監委強調，縣府社工欠缺敏感度，誤判縱容機構，處長陳加富未能督導掌握重大案件，責任難辭。監察院除糾正花蓮縣政府，也促請衛福部督導全面清查、重評案件並研擬妥適處遇，以保障兒少權益。

監院並指出，花蓮縣政府制定的裁罰基準停留在2009年，怠於修正；院方人員及目擊者未依法通報，凸顯體制內揭弊困境，主管機關應檢討並釐清是否納入公益揭弊者保護法範圍。

此外，禪光育幼院董事會組成違反財團法人法，縣府應督導至少五分之一董事具相關專長，並落實對鄰近共生家園每季訪視評估。

監委指出，花蓮縣政府監督不力，機構管理失能，導致兒少權益反覆受損，相關失職人員必須究責，以免悲劇再度重演。

