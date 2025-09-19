為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    禪光育幼院虐童案 監院糾正花縣府失職、促究責防重演

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/09/19 14:37

    〔記者方瑋立／台北報導〕花蓮禪光育幼院去年間爆發多起院生遭綑綁、隔離與不當對待事件，監察院調查認定花蓮縣政府社會處對機構管理嚴重失靈、通報誤判、怠於督導性平案件，導致安置兒少受害卻無法即時獲得保護。監察院社福及衛環委員會於本（8）月17日通過調查報告，糾正花蓮縣政府並移請議處相關人員。

    監委葉大華、蘇麗瓊指出，2024年4月，院方執行長以「體驗教育」名義將九歲過動院生手腳綑綁在輪椅上長達13小時，甚至要求穿尿布、將便當打成粥餵食。事隔半個月，該童又遭教保員以膠帶束縛、罰站紙箱內。花蓮縣府直到院方前院長私訊與通報才知情，卻未依兒童最佳利益原則調查，反認定「無不當對待」，遲至媒體揭露才改口，嚴重誤判，讓受害兒少陷入自責。

    監委並揭露，院方還曾將院生隔離於環境不佳的舊舍，歷次訪視卻均未發現，形同徒具形式。事實上，禪光院早有前科，2021年間即因法師掌摑院生遭裁罰，但該人如今仍任董事。另多起體罰、掌摑、罰跪案例，縣府卻視為合理管教不開案，剝奪兒少創傷治療資源。

    調查亦指出，禪光院長期性平案件頻仍，縣府怠於督導；去年2、3月連續發生重大性平事件，院方未依法通報，縣府也未召開專案會議，錯失防治契機。再者，該院人員流動率高、院長資格不符且非專任，卻未見縣府積極改善。院方偏重以藥物介入兒少問題，社會處卻未加強訪視或外聘督導，放任不當情事反覆發生。

    監委強調，縣府社工欠缺敏感度，誤判縱容機構，處長陳加富未能督導掌握重大案件，責任難辭。監察院除糾正花蓮縣政府，也促請衛福部督導全面清查、重評案件並研擬妥適處遇，以保障兒少權益。

    監院並指出，花蓮縣政府制定的裁罰基準停留在2009年，怠於修正；院方人員及目擊者未依法通報，凸顯體制內揭弊困境，主管機關應檢討並釐清是否納入公益揭弊者保護法範圍。

    此外，禪光育幼院董事會組成違反財團法人法，縣府應督導至少五分之一董事具相關專長，並落實對鄰近共生家園每季訪視評估。

    監委指出，花蓮縣政府監督不力，機構管理失能，導致兒少權益反覆受損，相關失職人員必須究責，以免悲劇再度重演。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播