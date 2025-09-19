為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    綠營4縣市長促修「財劃法」：北部富到流油 南部窮到流浪

    民進黨立委郭國文（左四）等人19日舉行「重修財劃法，確保南北均衡發展」記者會。（記者塗建榮攝）

    2025/09/19 14:36

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，8位民進黨立委今（19日）齊聚一堂，嘉南高屏4位縣市首長亦錄影響應，直指垂直分配失衡，讓中央政府陷入財政危機，水平分配失衡則讓區域發展扭曲、呈現重北輕南，「北部富到流油、南部窮到流浪」，呼籲行政院及立法院盡快重啟修法。

    郭國文今邀集南高屏綠委徐富癸、邱議瑩、邱志偉、李柏毅、許智傑、賴瑞隆、陳亭妃出席記者會，台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長周春米、嘉義縣長翁章梁亦拍攝影片，贊同重新修正《財劃法》的主張。

    黃偉哲強調，「財劃法」修法做法粗糙、結果糟糕，既分裂國家，又分配不公，結果切割成富裕的北部、富到流油，以及困難的南部、窮到流浪，台北光是統籌分配款1100億，台南市全年預算才如此，萬萬無法接受歧視南部、糟蹋南部的公式分配，因此修法一定要通盤檢討。

    陳其邁說，藍白草率修法的結果，雖讓高雄統籌款增加258億，但按照中央試算，一般型、計畫型補助減少了432億，整體財源減少了173億，相當不公平，並喊話立法院修法、行政院也要合理調配。

    周春米提到，雖然明年屏東統籌分配稅款增加100多億，但增幅是非六都最後一名，更因其他補助款受影響，導致財政缺口高達42億；反觀雙北皆增加200多億，凸顯修法後導致分配更不均衡。

    翁章梁則憂心，嘉義縣統籌分配款雖增加113億，但加上其他補助款，實際上是大幅減少21億，「財劃法」修正結果不利於農業縣，更擴大城鄉差距，將資源更加集中都會區。

    對此，與會的國庫署副署長林秀燕回應，新制對於調盈劑虛、均衡發展沒有正面影響，財政部主張《財劃法》全盤檢視修正，不能只解決公式問題，過去已多次與地方政府溝通，希望在既有共識的基礎上，未來往這方向努力。

    行政院財政主計金融處副處長李心慧表示，行政院會全盤檢討「財劃法」，並與各縣市充分討論，以達成「均衡城鄉、均衡臺灣」目標。

