卓揆今邀司法、內政綠委便當會 鍾佳濱：盼政院著墨接地氣法案

2025/09/19 14:33

〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰中午邀請內政委員會、司法法制委員會到行政院進行首梯便當會。甫接任幹事長的鍾佳濱會後受訪表示，區域立委在會中表達，希望行政院多加著墨接地氣法案，卓榮泰則盼立委可以淺顯易懂說明政院法案。

行政院今天起分4批、邀請立法院8個常設委員會所屬黨籍立委進行便當會，今天首梯為內政、司法法制委員會，出席者包含總召柯建銘、書記長陳培瑜、莊瑞雄、吳思瑤、王美惠、張宏陸以及蘇巧慧。

鍾佳濱表示，今天與會的內政委員會、司法法制委員會成員都有表達看法，其中區域立委希望行政院多加著墨「接地氣」的法案。行政院長也希望立委能夠用淺顯易懂的方式，讓人民了解現在行政院的法案，就是四大優先，攸關民生、經濟、弱勢團體及青年。

談及會上氣氛，鍾佳濱笑回，氣氛很好，「是我最尷尬」，角色還沒調適好，還在努力調適當中。媒體追問，院長對於他接任幹事長是否感到驚訝，鍾回，「我自己最驚訝」。

至於未來立院攻防是否與白營合作？鍾佳濱回應，希望五一戰隊，不只在立法院能夠有效的對政策論述，更重要的是讓社會普羅大眾能夠理解政策，因為只有人民，才是執政黨最重要的服務對象。

