為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    卓揆今邀司法、內政綠委便當會 鍾佳濱：盼政院著墨接地氣法案

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    民進黨立委鍾佳濱。（資料照）

    2025/09/19 14:33

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今天開議，行政院長卓榮泰中午邀請內政委員會、司法法制委員會到行政院進行首梯便當會。甫接任幹事長的鍾佳濱會後受訪表示，區域立委在會中表達，希望行政院多加著墨接地氣法案，卓榮泰則盼立委可以淺顯易懂說明政院法案。

    行政院今天起分4批、邀請立法院8個常設委員會所屬黨籍立委進行便當會，今天首梯為內政、司法法制委員會，出席者包含總召柯建銘、書記長陳培瑜、莊瑞雄、吳思瑤、王美惠、張宏陸以及蘇巧慧。

    鍾佳濱表示，今天與會的內政委員會、司法法制委員會成員都有表達看法，其中區域立委希望行政院多加著墨「接地氣」的法案。行政院長也希望立委能夠用淺顯易懂的方式，讓人民了解現在行政院的法案，就是四大優先，攸關民生、經濟、弱勢團體及青年。

    談及會上氣氛，鍾佳濱笑回，氣氛很好，「是我最尷尬」，角色還沒調適好，還在努力調適當中。媒體追問，院長對於他接任幹事長是否感到驚訝，鍾回，「我自己最驚訝」。

    至於未來立院攻防是否與白營合作？鍾佳濱回應，希望五一戰隊，不只在立法院能夠有效的對政策論述，更重要的是讓社會普羅大眾能夠理解政策，因為只有人民，才是執政黨最重要的服務對象。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播