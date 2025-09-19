為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    立院新會期今天開議 行政院推30項優先法案

    立院新會期今天開議，行政院將推30項優先法案。（行政院提供）

    

    2025/09/19 14:24

    〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院新會期今（19）日開議，行政院長卓榮泰今起依照立院委員會，分4梯次與執政黨立委進行便當會，針對新會期優先法案等廣泛性交換意見。行政院發言人李慧芝會後受訪表示，行政院本會期推動的優先法案共30項，包括4大優先20項法案，另外有3項預算案，與昨天通過的海纜7法。

    賴總統9月3日已分4梯次與黨籍立委餐敘聽取立委意見，卓揆分批與黨籍立委進行便當會，今天與內政與司法法制委員會、22日將邀財政與教文委員會、23日邀請經濟與交通委員會，25日與外交及國防、衛環委員會的黨籍立委討論。

    李慧芝指出，今天是第一次的午餐會，會議主要討論行政院在本會期推動的優先法案，包括經濟、民生、青年、弱勢的4大優先政策的20項法案，包括企業併購法、人工智慧基本法、貨物稅條例、使用牌照稅法等，另外有3項預算案，與昨天通過的海纜7法，其實都是對民眾有幫助的法案。

    新任民進黨團幹事長鍾佳濱表示，黨籍立委希望行政院能對「接地氣」的法案多加著墨，卓揆在會中也希望，立委回到選區能用淺顯易懂的方式，讓人民瞭解行政院推動的法案。

