    柯建銘續執民進黨團大黨鞭 黨政人士：此次總召屬任期保障

    民進黨秘書長徐國勇19日出席立法院民進黨團大會前受訪。（記者塗建榮攝）

    民進黨秘書長徐國勇19日出席立法院民進黨團大會前受訪。（記者塗建榮攝）

    2025/09/19 14:04

    〔記者陳政宇／台北報導〕立法院新會期今（19日）開議，民進黨團會議進行幹部選舉，由鍾佳濱出任幹事長，陳培瑜連任書記長，柯建銘則繼續擔任民進黨團總召。對此，黨政人士說明，此次總召屬於任期保障，幹事長、書記長歷來傳統是循例每會期投票改選。

    民進黨團組織規程明定，總召任期一年，連選得連任，黨團成員任立委達三屆以上者為當然候選人。柯建銘今天被媒體詢及任期是否到明年2月1日時，便回應「對，連任中」。

    對於黨團改選結果，一名黨政人士指出，民進黨素來黨團自主，七長由黨團決定，運作機制也有充分的黨團民主精神，比如總召雖屬於任期保障，但幹事長、書記長歷來傳統是循例每會期投票改選，當選的幹事長和書記長再去邀請同事擔任副幹事長與副書記長，各委員會召委以推舉而成，並非靠指定。

    黨政人士說，至於中執會聊到扁時代建立黨政同步，主要是定位民進黨並非以黨領政，施政是黨政同步以兼顧民意。因此黨團大會，政院相關人員要參加跟立委溝通政務政策，另黨團三長也要帶當周相關召委一起參加立法行政會報，政策小組也肩負重要角色，這些都是黨政同步的具體運作模式。

