綠批錯誤修法讓台北大賺要柯志恩去選台北市長 藍回嗆綠快提版本

高雄綠營批藍白錯誤修法讓台北大賺，建議柯志恩可去台北選舉。（民進黨團提供）

2025/09/19 14:19

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議會民進黨團今針對藍白強推財劃法修法立法草率、公式出錯，導致高雄成為最大受害者，還讓台北大賺嘲諷柯志恩可去台北選舉；高市議會國民黨團則反擊，請民進黨提出版本、並敦促中央修正錯誤。

民進黨團總召江瑞鴻表示，藍白強推錯誤版本，計算公式出現重大瑕疵，造成345億元統籌稅款無法發放，這不是「小錯誤」，而是嚴重的立法大錯；諷刺的是國民黨立委柯志恩身為藍營智庫執行長，當初主導修法，如今卻裝作沒事。

請繼續往下閱讀...

高市黨部主委黃文益直言，這是藍白憑藉人數優勢，強行通過偏袒北部的版本，導致高雄成最大犧牲品，當外界發現藍白版財劃法獨厚特定縣市時就推說「計算公式錯誤」，事實上是在「算計其他城市」，柯志恩根本惡搞高雄。

議員林志誠提到中央補助台北捷運高達6600億元，高雄只有2600億元，藍白修法不但沒縮小南北差距，反讓資源更失衡；幹事長鄭孟洳指出，高雄拼命守住財政紀律，卻被藍白錯誤修法拖下水，這叫小瑕疵嗎？

議員林智鴻引用網路瘋傳的「上車舞」諷刺柯志恩，「柯志恩上車囉，好棒！好棒！想選高雄卻讓台北大賺450億，讓高雄捷運補助少了113億。柯志恩下車囉！可以去選台北囉！」

高市議會國民黨團回嗆民進黨又再跳針，若真心在意高雄與南部發展，就應敦促中央將財劃法恢復公平透明的原則，也應該敦促高雄8席民進黨立委趕快提版本，不是整天嘴上喊要修，但什麼版本都不提。

國民黨團喊話，市民要的不是政治口水，而是能真正落實建設、改善地方發展的資源，也不是整天對在野黨抹黑推託，呼籲民進黨放下鬥爭心態，敦促中央修正錯誤，還給地方合理的財政分配，這才是真正造福人民。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法