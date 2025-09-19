中市海洋館遭批道路指示不清 2議員被導航至梧棲渔港

台中市議會交通地政委員會要求台中海洋館要明白標示道路。（記者蘇金鳳攝）

2025/09/19 13:57

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中海洋館目前正在試營運；有兩位議員今天在市議會質疑道路指示不明，被導航到梧棲渔港，同時館內的展示且未掛說明牌，缺教育性，民眾都看了一頭霧水；此外，也有議員提案要求設入口意象及免費參觀海洋館，發揮設立台中海洋館應有效能。

觀旅局長陳美秀表示，目前已在台中海洋館內立說明牌，至於道路指引會加強，現在民眾都透過谷歌來引路，傳統的入口意象，目前並無土地可設置，另外，會從10月8日至明年元月16日小學生的票價打8折，並且現場教學，增加教育效能。

台中市議會交通地政委員會今天審查觀旅局2024年決算及市議員提案，市議員楊典忠、林祈烽、何文海及周永鴻提案，台中海洋館雖正試營運，但有民眾反映，海洋館的觀光指標指示牌太小，數量也少，辨識度不佳，建議應設仿照梧棲漁港設置大型獨特性入口意象。

楊典忠表示，台中市海線觀光景點眾多，但缺少整體性海線觀光指標，建議市府規劃於臨港路、北堤路口及北堤路、海洋路口設置台中海洋館入口意象，促進海洋館與海線觀光宣傳。

市議員吳佩芸、劉士州也認為指示牌不清楚，兩人都曾經導航到梧棲漁港。

吳佩芸表示，館內展示缺乏完整的教育解說，僅標示「品種名稱」，卻欠缺原生地、生物分類、生態習性與保育狀態等資訊，教育功能嚴重不足，恐讓參觀僅停留在「看熱鬧」的層次。

劉士州則建議，不宜免費，屆時要用市府預算來編列，可用海洋館的門票去抵用周遭的門票。

另外，楊典忠及周永鴻等也提案可以市民免費入園，陳美秀表示，會從10月8日至明年元月16日小學生的票價打8折，並且現場教學，增加教育效能。

市議員要求台中海洋館標示不明，建議設入口意象。（記者蘇金鳳攝）

