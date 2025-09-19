來台觀摩防災演練 夏威夷急難管理署長再會賴清德擁抱寒暄

總統賴清德到宜蘭視察「國家防災日大規模震災救災動員演練」，肯定中央、地方及民間合作，導入科技以創新做法，讓防、救災體系更加完整。（記者王峻祺攝）

2025/09/19 14:18

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」週六將首度舉辦國際論壇，邀集國際訪賓及駐台使節與會。賴清德總統今前往宜蘭視察國家防災演練，多位來自歐美日澳的訪賓，也與總統一起至宜蘭現場觀摩我方的演習整備，透過實地了解深化彼此的交流合作，且更能聚焦明日國際論壇的討論。

據掌握，今日出席觀摩防災日有多位駐台使節與外國訪賓，駐台使節如日本交流協會代表片山和之、歐洲經貿辦事處代表谷力哲、馬尼拉辦事處主席葛若菲、英國在台辦事處代表包瓊郁、加拿大辦事處代表何曼麗、AIT副處長梁凱雯、德國在台協會代表何峰副、澳洲在台辦事處戰略處長林若雪等，訪賓則有澳洲ASPI資深研究員、芬蘭Temet公司亞太區銷售總監Sami Loppi、英國太空署首席科學家Adam Amara、德國聯邦技術救援署（THW）歐盟民防專家Bert Schinkel-Momsen、芬蘭緊急供應局執行部門主任Aki Laiho、夏威夷緊急管理署署長James Barros等。

請繼續往下閱讀...

涉外人士指出，來自歐美日澳等多國民主國家齊聚一堂，不難看出有關提升全社會防衛韌性，是包括台灣在內的國際民主國家的共識與議題，台灣的全社會防衛韌性工作也備受國際關注。

賴總統今日前往蘭陽女中、宜蘭滯洪池與宜蘭運動公園，分別就資通訊韌性、無人機與科技救災、大規模儲能系統等相關整備與演習進行視察。

值得注意的是，去年與賴總統曾在夏威夷見面的夏州急難管理署署長（HI-EMA）署長James Barros，今於宜蘭與賴總統再度會面。賴總統特地上前向巴羅斯署長致意，雙方熱烈擁抱寒暄。事實上，因應夏威夷與台灣同樣面臨地震、颱風等天災威脅，夏威夷本身火山活動又極為頻繁，近年甚至飽受野火侵擾，去年雙邊會談就聚焦在全社會防衛韌性議題，不只如此，過去台灣與夏威夷雙邊長年來密切合作進行聯合救災演練，此次HI-EMA署長來台，更是台美藉由全社會防衛韌性落實合作的具體展現。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法