徐巧芯指裝瘋逃兵不起訴！溫朗東預告下週再提告「另件事」

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

2025/09/19 13:52

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯去年指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」，被溫提告妨害名譽，台北地檢署認為徐巧芯提具名檢舉函，將徐巧芯不起訴。對此，溫朗東今日表示，徐巧芯今日稍早再度造謠，還鼓勵民眾跟進，他週一會另案到北檢對徐巧芯提起告訴，也請其他民眾不要誤信徐巧芯，以身試法。

針對自己獲不起訴，徐巧芯今日在臉書發文表示，對事實「提告」只能遮掩一時，無法遮掩一輩子。她還嗆聲，聽說民進黨打算提名此人參選議員，「嫖妓要別人付錢、服兵役刻意裝病驗退，這樣的人品代表民進黨，我只能祝福民進黨好運」，她還說，「以後大家都可以講，不用怕被告了，不客氣」。

溫朗東今日在社群平台發文，除了表示收到文件後將提起再議外，針對徐巧芯稍早發言，他也表示，北檢已經證實徐巧芯所言跟事實有出入，徐巧芯稍早再度造謠，還鼓勵民眾跟進。「我週一會另案到北檢對徐巧芯提起告訴，也請其他民眾不要誤信巧芯，以身試法，畢竟她有立委無敵芯，你們沒有。」

政治評論員溫朗東。（資料照）

