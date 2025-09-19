為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    財劃法爭議未解 民團贈「數學課本」諷藍委勿寫錯分母

    台灣經濟民主連合、台灣公民陣線今天在立法院群賢樓前舉行「數學沒學好，立委當不好；財劃法公開聽證，修正動議先上網」記者會。（台灣經濟民主連合提供）

    台灣經濟民主連合、台灣公民陣線今天在立法院群賢樓前舉行「數學沒學好，立委當不好；財劃法公開聽證，修正動議先上網」記者會。（台灣經濟民主連合提供）

    2025/09/19 14:10

    〔記者李文馨／台北報導〕立法院新會期今天開議，財劃法爭議未解，台灣經濟民主連合等民團今天在立法院前召開記者會，贈送國小數學課本，提醒立委行使職權時，不要把分母寫錯；同時也贈送兩個錦囊給立法院長韓國瑜，呼籲勿再走臨時提出再修正動議，強行表決、輾壓立法的老路。

    台灣經濟民主連合、台灣公民陣線今天在立法院群賢樓前舉行「數學沒學好，立委當不好；財劃法公開聽證，修正動議先上網」記者會，贈送一本課本給立委，二錦囊給韓國瑜，隨後前往立法院請願。

    經濟民主連合智庫召集人、律師賴中強表示，依照2026年預算，中央政府年度總預算與特別預算歲出總額31,358億元，舉債4000億元，占比達12.76%，這已經瀕臨中央政府年度舉債額度上限。錯誤垂直分配，讓中央瀕臨每年15%舉債上限，弱化中央政府的效能與韌性。

    世代共好協會理事長張育萌指出，該修法因條文中公式的嚴重錯誤，不僅導致各縣市統籌分配款出現嚴重落差，更讓地方財政平白蒸發數十億元，造成百億等級的財政黑洞。張育萌痛批，這場因倉促修法引發的「數學惡夢」已讓全國陷入無所適從的窘境，呼籲立法院應記取教訓、認真檢討。

    新北市青年公共事務協會副理事長黃彥誠說，在「傅黃體制」作亂之下，前有總預算遭到亂刪，後有亂修《財劃法》、誤植公式的分子分母的離譜錯誤，甚至還想透過修正《離島建設條例》，意圖使金馬地區「特區化」，淪為中共「一國兩制」試驗區。

    台灣公民陣線基隆志工Nora要求立法院長韓國瑜立即推動立院議事規則修訂，要求所有修正動議與再修正動議提付表決前，都應先上網公告7天，供全民檢視，才能避免立法院自去年以來黑箱修法、閉門造車、多數暴力碾壓式立法的醜態，避免下一個《財政收支劃分法》公式錯誤的鬧劇再重演。

    台灣超派守護聯盟代表、牧師陳曉煒表示，現在出問題的《財政收支劃分法》版本，是藍白濫權沒收國會正常合議程序的惡果。如果真有誠意解決問題，為何不啟用藍白自己修法新增國會的聽證制度、為何不盡快讓新制上路，盡快舉行立法院史上第一次聽證會？

