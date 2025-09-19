勞工跟進？公務員每年3天身心調適假 民進黨：政府帶頭示範

民進黨今天指出，公務員是政府帶頭示範的起點，目標打造更友善、更重視心理健康的職場文化。（圖取自民進黨臉書）

2025/09/19 13:15

〔記者陳政宇／台北報導〕考試院審議通過「公務人員請假規則」，增訂每年3天身心調適假併入事假計算，將在今年10月10日「世界心理健康日」上路。對此，民進黨今（19日）表示，公務員是政府帶頭示範的起點，目標打造更友善、更重視心理健康的職場文化，盼逐步使所有國人在工作中都被尊重、被照顧。

民進黨今天在臉書撰文表示，工作壓力大時，誰沒有過「需要喘口氣」的時候？從今年10月10日開始，公務員將新增一項身心調適假，每年3天，可依小時計算，不需檢附證明，機關不得拒絕。

民進黨說，其他修正條文將自2026年1月1日起施行，包括初任公務員也享有至少3天休假保障；育嬰留停回任，休假可接續核給。打造友善職場，民進黨政府帶頭做起，這不只是新的假別，更是讓大家在需要時，可以放心休息、照顧自己；讓整體公務制度，能走得更穩、更長遠。

民進黨回顧，從前總統蔡英文政府到現任總統賴清德政府，照顧軍公教始終是一條延續的路。蔡政府時期推動年金改革，確保退休制度永續，並增加育兒協助、不孕症補助和育嬰津貼，守護軍公教家庭；近年多次加薪，累計幅度超過一成。

民進黨續指，賴清德政府也延續調薪，今年再加薪3%，並推出「身心調適假」，讓同仁更有彈性照顧心理健康；同時優化專業加給、津貼、健康照護與工作環境，讓公務員在崗位上更安心。

「公務員是政府帶頭示範的起點！」民進黨強調，不僅從制度永續、待遇提升、福利照顧到健康支持，再到今天新增的「身心調適假」，目標都是為了打造更友善、更重視心理健康的職場文化，希望能逐步使所有國人在工作中都被尊重、被照顧。

