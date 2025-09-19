審計長續任同意權公聽會 學者籲審計部內外並進延續改革、強化監督問責

審計長陳瑞敏任期10月1日屆滿，總統賴清德提名續任，立法院全院委員會19日就同意權案召開公聽會，各黨團推派學者專家發表意見。圖為政大會計系名譽教授、前監委馬秀如。（圖取自國會頻道）

2025/09/19 13:50

〔記者方瑋立／台北報導〕審計長陳瑞敏任期10月1日屆滿，總統賴清德依「憲法」第104條提名續任，立法院全院委員會今（19）日就同意權案召開公聽會，由各黨團推派學者專家發言聚焦審計專業延續與監督力度。

北大公行系教授呂育誠指出，審計部未來發展須「內外並進」。對內要檢討人力結構與工作條件，尤其近10年女性人員大幅增加，部分縣市（如宜蘭）29歲以下男性幾乎消失，顯示世代與性別比例失衡，需正視「攬才、留才、用才」 三面向，吸引年輕世代加入，並引進績效審計等專業人才，不宜再依傳統高考來源。審計部近年推動AI與數據分析，現有人力是否能支應也待檢視。

呂也認為，審計部對外則應落實「憲法增修條文」第7條監察權功能，不僅揭弊，更要協助行政機關事前解決問題，讓審計能被社會視為「協助提升施政效能」的正面力量。他並參照美國政府問責署（GAO），強調未來審計應融合「數據、透明、協力、問責」，不只追究財務責任，更推動機關承擔公共責任。

政大會計系名譽教授、前監委馬秀如則以「監督成熟度」模型說明，審計部應由監督（Oversight）、洞察（Insight）逐步邁向前瞻（Foresight）。她肯定現任審計長成立「關鍵審計議題委員會」辨認重大議題，並導入AI與大數據工具、推動聯合與跨域審計，讓報告更完整，並新增「重要施政議題」專章。

然而，馬秀如提醒監督者與受監督者不宜自稱「合作夥伴」，否則將削弱監督角色；更點出2020年至2025年7月，仍有643案機關答覆不當或不負責任，顯示執行責任未落實。她並轉述外界對審計部的肯定，但強調審計部揭露不佳案例與肯定佳例應並行，才能真正提升公信力。

同為前監委的台大會計系兼任教師陳慶財則列舉審計部6年成果：節流增收約1193億元、發現重大違失643案、處分2186人次；提出制度與效能建議逾5千項，並成立關鍵審計議題機制與數位審計體系，他支持陳瑞敏續任，認為可延續改革動能。

政大財政系教授黃智聰也認為，續任可延續數位與效能審計、降低交接成本，但社會期待「透明、獨立、問責」須更具體，主張立院應要求完整績效年報並設第三方諮詢機制以維持公信力。

另外，北商財稅系教授黃耀輝質疑政績量化不足，指出「資訊審核分析系統」5年僅節省9.6億元、宣稱500項革新欠缺數據佐證，並建議就法定義務支出與追加預算等爭議提出鑑定意見、強化對立院即時回應。

