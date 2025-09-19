竹市總圖工程3年進度不到10％還爆結構位移 議員曾資程：市府粉飾太平恐成未爆彈

新竹市總圖書館工程開工3年進度不到10%，如今更爆出結構位移疑慮，市議員曾資程批市府粉飾太平恐成未爆彈。（記者洪美秀攝）

2025/09/19 13:49

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市立總圖書館重建工程已開工近3年，但工程進度不到10%，近期又爆發工程地下室結構位移須校正回歸等誇張情節，市議員曾資程轟市府毫無工程監督能力，不斷粉飾太平，恐讓總圖書館成未爆彈，嚴重影響未來的安全性，且讓市民引頸期盼的文化地標因工期拖延與施工爭議未解一再落空。對此，市府尚無回應。

曾資程說，據市府說法，總圖工期延宕最主要的原因，是地下室結構柱體發生位移，需持續進行校正回歸。這已不是單純的工程延宕問題，而是攸關整棟大樓結構安全的嚴肅課題。因為任何大型建築的核心安全，就是基礎結構的穩定。如果在地下室的基礎工程階段，就發生柱體位移，意味著設計、施工或監造，某個環節可能出現重大瑕疵。

他說，總圖書館幾乎是在高虹安邱臣遠市府任內施工及監造的工程，如今竟發生此重大結構安全問題，市府輕描淡寫以「校正回歸」回應，卻未清楚說明原因、影響及補救措施，若基礎就出現偏差，是否會造成後續承載風險？是否會影響未來使用者的生命安全？

他要求市府應立即請公正的第三方結構技師、公會或學者專家進行全面鑑定，不應只依賴廠商自述或市府內部單位的說法。唯有如此，才能釐清真相，建立社會信任。總圖工程是竹市重要的文化建設，公共工程不能只是市長的政績包裝，無法靠粉飾太平應付市民。市民需要的是安全可靠的圖書館，不是隱藏結構疑慮的未爆彈。

新竹市總圖書館工程開工3年進度不到10%，如今更爆出結構位移疑慮，市議員曾資程批市府粉飾太平恐成未爆彈。（記者洪美秀攝）

