    政治

    美眾院外委會通過台灣盟友法案、納六項保證

    美國聯邦眾議院外交委員會今天通過國務院相關包裹法案，內含「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」這兩項修正案。（資料照，路透）

    美國聯邦眾議院外交委員會今天通過國務院相關包裹法案，內含「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」這兩項修正案。（資料照，路透）

    2025/09/19 13:25

    〔中央社〕美國聯邦眾議院外交委員會今天通過國務院相關包裹法案，內含「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」這兩項修正案，前者授權撥款協助台灣固外交，後者要求將六項保證正式編入法律，並不得在未經國會批准下更改。

    這兩案都由眾議院美中戰略競爭特別委員會（House Select Committee on China）民主黨首席議員克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）提出，近日併入「國務院重授權包裹法案」（State Department Reauthorization Bills），今天晚間獲委員會通過。

    「台灣盟友基金法案」（Taiwan Allies Fund Act）授權行政部門提撥一筆3年期共1.2億美元（約新台幣36.12億元）的基金，供行政部門援助台灣遭受中共施壓的邦交國及非官方夥伴。

    根據法案，能申請基金的國家需符合數項資格，包括與台灣維持正式外交關係，或明顯強化與台灣的非正式關係、因與台灣的關係受到中國脅迫，及缺乏經濟或政治能力，且在沒有美國支持的情況下，無法有效因應中國壓力。

    「對台六項保證法案」（Six Assurances to Taiwan Act）則要求將雷根政府提出的「六項保證」入法，並確保未來任何政府在未經國會批准下，不得更改這些原則。

    雷根政府提出的「六項保證」包括：美國不會設定停止對台軍售的日期、美國不會修改「台灣關係法」的相關規定、美國不會在決定對台軍售前和中國諮商、美國不會在台灣與中國間擔任調人；關於台灣主權，美國不會改變自身立場，這是個須由中國人自己解決的問題，且美國不會迫使台灣與中國談判；美國不會正式承認中國對台灣的主權。

    「六項保證」自雷根總統時期起，歷屆美國政府都予以重申，並被多項法律引用，包括台灣關係法及國防授權法。然而，不同於台灣關係法，這些保證從未被正式寫入美國法律。

    克利什納穆希晚間透過聲明表示，藉由推進這些跨黨派條款，國會正傳達一個明確訊號：美國將堅定與台灣同一陣線，對抗中共的脅迫與恐嚇。「台灣盟友基金法案」及「對台六項保證法案」強化美國與台灣夥伴關係的基礎，對抗中共的經濟脅迫，並鞏固印太和平與穩定。

    美國國會的法案出了委員會後，必須經眾議院、參議院通過文字一致的版本，再由總統簽署，才走完立法程序。

    圖
    圖
