為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    拜會卓榮泰 釋昭慧： 普發現金成競相喊價的政治算計

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天為此拜會行政院長卓榮泰。（記者鍾麗華攝）

    玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天為此拜會行政院長卓榮泰。（記者鍾麗華攝）

    2025/09/19 12:39

    〔記者鍾麗華／台北報導〕玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天為此拜會行政院長卓榮泰，釋昭慧表示，普發現金已經是政治算計，他們要用微小力量，讓大家知道有一群不少的人不愛錢，且把國安、弱勢、苦難等都放在心頭，因此倡議中央增設「國家續命專款」管道，讓不拿的人不要低調，讓台灣民眾聽到這樣的聲音。

    釋昭慧指出，普發現金讓民眾認為不拿白不拿，但沒有讓民眾知道，這是政府舉債得來的，「拿舉債來發的錢是恥辱」；她強調，「搶救國庫聯盟」不等於綠營，不希望這件事情用藍綠二分法，「這次非常大的危機感出現，因為普發現金已經變成大家競相喊價的政治算計，會讓大家非常焦慮。」

    卓揆致詞時，感謝釋昭慧等民間聲音願意回到政策初衷，將充實國庫、推動重要政策列為首要與必須，提供政府一個正面、健康的選項。

    卓揆說，當初提出韌性特別條例，是因應美國對等關稅，但立法院在審議過程中，卻新增普發萬元現金。為解決在野黨的普發現金違憲、違法作為，以及回應民間不同意見，政院修正韌性特別條例，納入普發現金。

    卓揆指出，明年度中央政府總預算面臨新財劃法衝擊，財政壓力沉重，仍需支應國防、外交、公共建設、科技發展與債務還本，明年整體舉債達4000億元，也須有財政能力與彈性才能因應天災，在多重壓力底下，確實差一點編不出預算，政府在兼顧民生需求的同時，也希望透過社會合作與民間善意，共同面對挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播