拜會卓榮泰 釋昭慧： 普發現金成競相喊價的政治算計

玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天為此拜會行政院長卓榮泰。（記者鍾麗華攝）

2025/09/19 12:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕玄奘大學宗教系教授釋昭慧發起「拒領普發1萬」運動，今天為此拜會行政院長卓榮泰，釋昭慧表示，普發現金已經是政治算計，他們要用微小力量，讓大家知道有一群不少的人不愛錢，且把國安、弱勢、苦難等都放在心頭，因此倡議中央增設「國家續命專款」管道，讓不拿的人不要低調，讓台灣民眾聽到這樣的聲音。

釋昭慧指出，普發現金讓民眾認為不拿白不拿，但沒有讓民眾知道，這是政府舉債得來的，「拿舉債來發的錢是恥辱」；她強調，「搶救國庫聯盟」不等於綠營，不希望這件事情用藍綠二分法，「這次非常大的危機感出現，因為普發現金已經變成大家競相喊價的政治算計，會讓大家非常焦慮。」

卓揆致詞時，感謝釋昭慧等民間聲音願意回到政策初衷，將充實國庫、推動重要政策列為首要與必須，提供政府一個正面、健康的選項。

卓揆說，當初提出韌性特別條例，是因應美國對等關稅，但立法院在審議過程中，卻新增普發萬元現金。為解決在野黨的普發現金違憲、違法作為，以及回應民間不同意見，政院修正韌性特別條例，納入普發現金。

卓揆指出，明年度中央政府總預算面臨新財劃法衝擊，財政壓力沉重，仍需支應國防、外交、公共建設、科技發展與債務還本，明年整體舉債達4000億元，也須有財政能力與彈性才能因應天災，在多重壓力底下，確實差一點編不出預算，政府在兼顧民生需求的同時，也希望透過社會合作與民間善意，共同面對挑戰。

