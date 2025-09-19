為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    學校電費、老農津貼沒人付？民進黨再揭財劃法3大亂象

    民進黨今盤點新版「財劃法」3大亂象，包括公式錯誤，事權不清，以及城鄉差距、南北差距變大。（圖取自民進黨臉書）

    民進黨今盤點新版「財劃法」3大亂象，包括公式錯誤，事權不清，以及城鄉差距、南北差距變大。（圖取自民進黨臉書）

    2025/09/19 12:43

    〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨與民眾黨強推通過的新版「財政收支劃分法」爭議頻傳，民進黨今（19日）再盤點，包括公式錯誤，事權不清，以及城鄉差距、南北差距變大等3大亂象，並指地方從中央多拿4165億元，卻不想分攤老農津貼、學校電費等業務，導致全民受害。

    民進黨今天透過臉書指出，今天立法院新會期正式開議，請大家持續關心「財劃法」亂象與後續發展。因為，新版「財劃法」就是藍白聯手在立法院強推通過，草率提案，又不經仔細討論就胡亂表決，後果是全民要一起承擔。

    民進黨列舉，首先是公式錯誤，導致有345億元經費被卡死，中央、地方都不能用，白白浪費納稅錢；這筆錢本來可以提供多達5.8億份營養午餐（每份59元），絕對不是「小瑕疵」，而是大家的權益。

    其次是事權不清，民進黨說，中央政府目前的業務，包含老農津貼、勞保、健保、農保，以及省立學校與省立醫院，還有原省府業務等「過去省政府負責，現在由中央幫地方承擔」的項目，每年支出超過4000億元。現在新版「財劃法」地方每年多拿4165億元，錢多了，卻不想分攤業務，甚至連學校電費也不想繳，這樣人民的納稅錢是要花到哪裡去？亂撒幣嗎？

    民進黨續指，由於新版「財劃法」指標設計不公平，造成污染留在鄉村，錢卻進大都市；更需要資源的農業縣市、離島，明明需要幫助，相對卻分到更少統籌分配稅款。明明大家都繳稅，為什麼有縣市要被當成「二等公民」？

    據此，民進黨呼籲，新版「財劃法」有這麼多問題，造成政府財政亂象、全民一同受害，至今闖禍的藍白立委，卻一句道歉也不說、更不願意與行政院好好討論解決方案，這真是太離譜了！新的會期，請在野黨別再亂推爭議法案，用心好好收拾自己造成的爛攤子。

