揭于朦朧墜樓案疑點 胡采蘋：可能牽涉到中共高層權鬥

中國男星于朦朧有「古裝劇男神」稱號，日前墜樓身亡引發外界熱烈討論。（翻攝自微博）

2025/09/19 14:43

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國「古裝男神」于朦朧11日墜樓離世，母親雖發聲明表示兒子是「飲酒後不慎墜樓」，並呼籲外界不要過度揣測，但事件仍引發強烈質疑。由於警方很快定調為「自殺」結案，反而讓輿論更加延燒，中國與香港娛樂圈也陷入詭異沉默。對此，財經網美胡采蘋表示，雖然現在關於案情的傳聞越來越誇張，不知是真是假，但還真的滿有可能牽涉到高層權鬥，因為中國網路管理員一直在刪文，而「外網」的傳聞一直不肯結束，一直有新的說法出現，很明顯就是有人不想讓這件事情結束。

胡采蘋在臉書PO文表示，其實他一直都有在追中國男星于朦朧的離奇死亡案，而且他還去過那個陽光上東社區，那是很大的豪宅建案，裡面的花園非常誇張，北京城風沙極大，但它就像是地上長出來一個歐洲花園似的，雖然現在關於案情的傳聞越來越誇張，不知是真是假，但還真的滿有可能牽涉到高層權鬥，因為網路管理員一直在刪文，而「外網」的傳聞一直不肯結束，一直有新的說法出現，很明顯就是有人不想讓這件事情結束。

請繼續往下閱讀...

胡采蘋指出，2012年習近平在接任18大總書記大位之前，也是一場場腥風血雨。當時也有傳出高官子女在海淀區出車禍身亡的傳聞，一開始並沒有在意，但是傳聞越來越離奇，包括車上有裸女，裸女還是藏女（因為這個女生並沒有當場身亡，還住在醫院，透露西藏身分就是想要人去找她），後來還傳出車上不只一個裸女，最後才有消息說是胡錦濤中央辦公室主任令計劃的兒子令谷。

胡采蘋續指，當時為何要搞掉令計劃呢？這是因為他跟薄熙來串通，要翻掉江派和團派協議好的繼承人習近平，讓薄熙來上位。這很有可能是王立軍夜奔美國領事館後洩漏出來的消息，然而要胡錦濤自砍中辦主任是非常困難的，因為令計劃也知道胡錦濤很多事情，幾乎是最貼身的大秘，投鼠還要忌器，胡錦濤似乎是不願意辦。

胡采蘋分析，最後逼得胡錦濤不得不處理令計劃，就是因為令谷的這個車禍命案，令計劃當時為了掩蓋事故，以胡錦濤的名義，動用了天子禁軍、中央辦公廳警衛隊去善後，避免一般公安局去處理，最後洩漏風聲。問題是這支部隊是胡錦濤才能動用的，你令計劃都能叫得動，將來近身謀害胡錦濤也不是不可能了。

胡采蘋直言，當年令谷的傳聞沸沸揚揚，事態緊急，而胡錦濤可能還在半信半疑之間，因此令計劃竟然還找人登入了兒子的微博帳號，發文說「謝謝，我沒事，別擔心」，一時之間大家都非常驚恐，車禍喪生的人怎麼還能發微博，于朦朧案的情況就跟當時是非常像的，傳聞不止，必有蹊蹺。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法