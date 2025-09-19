林佳龍才訪捷克 捷克參議院外委會主席訪台參加台北國防展

外交部政務次長吳志中（中）與捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer，左三）等貴賓合影。（外交部提供）

〔記者方瑋立／台北報導〕時逢外交部長林佳龍甫結束出訪捷克行程，捷克參議院外交委員會主席費雪近日隨即訪問台灣，外交部政務次長吳志中昨（18）午宴歡迎費雪，並感謝捷克國會長期對台灣的支持。

吳志中說，我國國立故宮博物院重要文物正在捷克布拉格展出，是台捷深厚友誼的最佳證明。台捷兩國基於民主、自由與人權等共同價值，締造堅實情誼。

吳志中感謝費雪持續在捷克參議院推動友台決議，包括捷克參議院今（2025）年4月通過「關於中華人民共和國曲解聯合國大會第2758號決議內容，以及支持台灣參與國際組織」決議案，支持台灣參與國際組織及維護台海與區域和平穩定。

另針對台灣面對中國日益升高的安全威脅，正加速強化國防建設，吳志中也強調，我方歡迎捷克等理念相近夥伴在相關領域共同開拓合作機會。

費雪也身兼對中政策跨國議會聯盟捷克共同主席，他昨天說，來台前曾出席捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」的特展開幕式，現場配合台灣國樂團的音樂演出，饒富韻味，台捷兩國政要包括我國外長林佳龍、文化部長李遠、立法院副院長江啟臣、捷克參議院議長韋德齊及眾議院議長艾達莫娃齊聚一堂、共襄盛舉。

他說，此行是應國際經濟合作協會邀請，特別帶領多家捷克國防產業業者來台，參加2025台北國際航太暨國防工業展覽會（TADTE），並在第20屆台捷經濟合作會議開場典禮致詞，期望進一步深化台捷經貿合作與產業鏈結。

