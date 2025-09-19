為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    AIT發文小細節！國民黨的「他」不見了 周軒：一種體貼與暗示

    周軒指出，AIT臉書文「暗藏小細節」。（取自周軒臉書）

    2025/09/19 12:40

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕2025台北國際航太暨國防工業展18日起至20日在南港展覽館登場，美國在台協會（AIT）副處長梁凱雯也前往揭幕致詞，AIT事後也在粉專發文談及此事。對此，政治工作者周軒指出，AIT臉書文「暗藏小細節」，臉書第二張照片中明明有立法院副院長江啟臣，但文中提到的人都只有執政黨官員，周軒表示，這應該不是AIT故意漏寫的，但這也不是AIT不會挑照片。這是美方的一種「體貼」，也是一種「暗示」。

    AIT昨日在臉書發文指，美國在台協會代理處長梁凱雯（Karin Lang）與國防部顧立雄部長、經濟部江文若次長、外貿協會黃志芳董事長，為2025台北國際航太暨國防工業展（TADTE）共同揭幕。

    對此，周軒表示，AIT用意當然是描述台北國際航太暨國防工業展中，有多少象徵美台合作的產品，更多意義上是證明台灣的國防與美國是密不可分的。但是AIT在這邊藏了一個小細節。如果只看文字敘述，會以為只有執政黨與AIT的人員參加。但是往下滑到照片，有一個人很重要，但是沒有被AIT寫出來，就是立法院副院長江啟臣。

    周軒指出，這應該不是AIT故意漏寫的，但這也不是AIT不會挑照片。這是美方的一種「體貼」，也是一種「暗示」。至於「體貼」了什麼，「暗示」到什麼程度，「等到今年立法院開始審查國防預算的時候，我們都會知道的。」

