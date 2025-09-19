徐巧芯指「裝瘋逃兵」不起訴！溫朗東回擊曝檢舉人來自「芯粉群組」

政治評論員溫朗東。（資料照）

2025/09/19 11:56

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯去年指政治評論員溫朗東「裝瘋逃兵」，被溫提告妨害名譽，台北地檢署認為徐巧芯提具名檢舉函，將徐巧芯不起訴。對此，溫朗東今日也在臉書發文表示他「勢必提起再議」，溫朗東批，徐巧芯唯一的證據，是有所謂的「檢舉人」。他早就接獲情資得知，檢舉人跟徐巧芯的建商金主、都更協會過從甚密，換言之，是一群「芯友友」基於政治利益集體對他造謠。

溫朗東今日在臉書發文表示，去年第一時間，他就提供了完整的就醫紀錄給北檢，證明根本就沒有「裝瘋逃兵」，而是真的生病。國軍醫院的住院紀錄中，清楚的記載時間跟症狀，完全沒有徐巧芯造謠的「吃草亂大便」等事情。

請繼續往下閱讀...

溫朗東指出，徐巧芯唯一的證據，是有所謂的「檢舉人」。而他早就接獲情資得知，檢舉人跟徐巧芯的建商金主、都更協會過從甚密，換言之，是一群「芯友友」基於政治利益集體對他造謠。

溫朗東表示，徐巧芯對他造謠前，向這所謂的「檢舉人」跟「芯粉群組」查證，其中有人說他真的裝瘋逃兵，徐巧芯就以此為證據來卸除法律責任。「那今天我搞一個群組，裡面有徐巧芯的大學同學，有她在馬英九時期的同事，裡面有人聽聞：『徐巧芯就是詐騙集團幕後首腦，是杜秉澄的幕後指使者』，我拿這個去爆料，就能當作證據嗎？」

溫朗東批，這些芯粉，沒有一個人跟他一起當兵，也沒有一個人了解他生病的狀況，道聽塗說，基於政治立場造謠抹黑，北檢竟然輕輕放下，這已經不是立委保護傘，而是造謠護身符。而徐巧芯對他二十年前的私人道德窮追猛打，對此刻正在發生的公館圓環、百萬人的生活利益嘲諷說「你只是在等紅燈」，這等政治人物能夠蒸蒸日上，實在是民主的悲哀。

「該離開公職的是徐巧芯，而不是我溫朗東。」溫朗東最後也坦言，他確實起了參選的念頭，而且是選台北市議員，幕後的推手，就是徐巧芯。「妳從哪裡站起來為非作歹，我就從哪裡站起來斬妖除魔。」

