諷國民黨「自己製作」開羅宣言 林智群：羅斯福、邱吉爾中文簽名真標準

2025/09/19 12:37

陳皇寺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）於12日表示，《開羅宣言》並未決定台灣最終的政治地位，引發外界熱議台灣地位（主權）未定論。律師林智群今上午發文分享，指國民黨有「自己製作」的開羅宣言，上頭不僅是用毛筆寫成，且在結尾還有羅斯福、邱吉爾的「中文署名」，讓他諷刺「羅斯福跟邱吉爾的中文簽名還真標準」。

AIT日前批評中國刻意扭曲二戰時期文件，企圖藉此來支持其脅迫台灣行徑，同時AIT還罕見拋出台灣地位未定論觀點，引發各界熱議，民進黨秘書長徐國勇近日也指出，蔣介石過去是代表同盟國接收台灣，「所以沒有什麼台灣光復節」。國民黨則強調台灣主權歸屬中華民國毫無疑義，國民黨主席朱立倫更批徐國勇「荒謬至極」，強調中華民國有台灣主權，是全民認知。

林智群今上午在臉書PO圖指出，其中一張是「國民黨自己製作」的開羅宣言，上頭不僅是用毛筆寫成，且在結尾還有羅斯福、邱吉爾的「中文署名」，一樣是用毛筆寫成，對此他諷刺「羅斯福跟邱吉爾的中文簽名還真標準」。

林智群在該文也PO出「正本」，並表示在上頭寫著「新聞稿」，下面也沒任何人簽名。他也在文末直言「國民黨假連署習慣還真的歷史悠久，在留言區也諷刺，中文版後面要寫「劉備」、「關羽」、「張飛」也行，反正國民黨愛怎麼寫都可以。

在發文底下網友也紛紛諷刺「會偽造宣言的黨，難怪也會偽造連叔叔」、「沒事，死人都能連署了，簽個中文名字算是個事嗎？」、「這麼早就偽造文書了，國民黨刻在骨子裡的造假傳承」、「原來詐騙集團打從1945年就從中國過來了」。

針對有網友還是留言稱「圖一只是中譯本」，林智群也再度留言強調「英文版本沒任何人簽名欸」，其他網友也砲轟「英文版就沒簽名在譯三小？」、「中譯本，不僅三個署名筆跡都一樣，也跟中文內容筆跡一樣」。

林智群隨後也發文指出，「一堆人說如果國民黨沒跑到台灣，台灣早就被共產黨吞了，是國民黨保護了台灣」。對此他也反駁，「如果國民黨沒跑到台灣，台灣就是聯合國（美軍）託管地，共產黨會攻擊美軍託管地？要知道毛澤東也是支持台灣獨立的欸」。

林智群也強調，「事實是，是國民黨把內戰帶來台灣的，沒有台灣，國民黨死無葬身之地，而台灣可以沒有國民黨（反正就是託管地）」。

