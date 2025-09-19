為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    4資深軍官涉詐取公帑 監院糾彈要求國防部相關單位檢討制度疏失

    監察院。（資料照）

    監察院。（資料照）

    2025/09/19 12:11

    〔記者方瑋立／台北報導〕監察院外交及國防委員會昨（18）日通過監察委員蔡崇義、賴鼎銘、林文程的調查報告，針對國防部所屬甲、乙機關4名資深軍官共謀詐取國家相關費用，已先行彈劾並移送懲戒法院，另決議糾正國防部所屬甲機關，要求檢討教育訓練、管考及費用核實等制度疏失。

    監委指出，甲機關A、B、C員與乙機關D員皆為資深軍官，卻在任內共謀詐取公費，不僅已遭檢方起訴並判刑，在行政責任上更重創政府信譽與公務廉潔形象，核有重大違失。

    調查報告也強調，涉案情節反映出國防部相關單位在教育訓練、管考及核銷機制上的缺失，責無旁貸，故提案糾正並移送國防部，要求督導所屬徹底檢討改善。

    此外，監委指出，本案涉及國家機密，若涉案人員姓名遭媒體揭露或裁判書公開，恐影響個人權益與國家安全，相關機關與偵審單位應共同研議因應措施。另在調閱卷證過程中，監察院僅於案件進入三審後才取得原始偵查卷宗，顯示制度仍存落差，未能落實刑懲併行之精神。

    監察院呼籲，司法院、法務部及主管機敏業務之單位應共同研商，建立制度化解方，確保未來相關案件得以及時調閱、有效對公務人員追責。

