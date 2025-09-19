為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    新版民防手冊上線 國安人士：3大核心接軌先進國家

    總統府「全社會防衛韌性委員會」明將首度舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於9月21日起在全聯部份門市開放索取。（記者羅沛德攝）

    總統府「全社會防衛韌性委員會」明將首度舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於9月21日起在全聯部份門市開放索取。（記者羅沛德攝）

    2025/09/19 12:17

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」明將首度舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於9月21日起在全聯部份門市開放索取。國安人士表示，政府目標全民「人手一本」，3大核心為確保在緊急狀況下社會維持正常運作、與升級防衛韌性能力的先進國家對齊，並再次提醒大家「有準備更安全」。

    國安人士表示，台灣平時除面臨天然災害風險外，也面對中共威權擴張的明確野心，政府發布新版民防手冊，整備內容大幅接軌國際全社會韌性的整備觀念，目標是全民「人手一本」。因為全社會防衛韌性有3大核心意義，包含在各種緊急狀況下，整體國民跟社會維持正常運作；許多先進國家正在升級相關能力，相關舉措也是與其對齊：最重要是告訴大家「有準備更安全」。

    國安人士指出，俄烏戰爭之後，各民主國家都跟進並重視全社會防衛的概念，今年初歐盟也公布2025《歐盟整備聯盟戰略：強化歐洲在世界變動中的韌性》，內容涵蓋政策訂定、公私部門協力、歐盟與北約軍文協作、乃至於社會與個人的準備等面向，提升民眾對災害風險的認知及應變能力、強化民軍合作機制，並加強跨國合作提升整體安全網等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播