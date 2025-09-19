新版民防手冊上線 國安人士：3大核心接軌先進國家

總統府「全社會防衛韌性委員會」明將首度舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於9月21日起在全聯部份門市開放索取。（記者羅沛德攝）

〔記者陳昀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」明將首度舉辦國際論壇，新版全民國防手冊也已開放自行下載列印，並於9月21日起在全聯部份門市開放索取。國安人士表示，政府目標全民「人手一本」，3大核心為確保在緊急狀況下社會維持正常運作、與升級防衛韌性能力的先進國家對齊，並再次提醒大家「有準備更安全」。

國安人士表示，台灣平時除面臨天然災害風險外，也面對中共威權擴張的明確野心，政府發布新版民防手冊，整備內容大幅接軌國際全社會韌性的整備觀念，目標是全民「人手一本」。因為全社會防衛韌性有3大核心意義，包含在各種緊急狀況下，整體國民跟社會維持正常運作；許多先進國家正在升級相關能力，相關舉措也是與其對齊：最重要是告訴大家「有準備更安全」。

國安人士指出，俄烏戰爭之後，各民主國家都跟進並重視全社會防衛的概念，今年初歐盟也公布2025《歐盟整備聯盟戰略：強化歐洲在世界變動中的韌性》，內容涵蓋政策訂定、公私部門協力、歐盟與北約軍文協作、乃至於社會與個人的準備等面向，提升民眾對災害風險的認知及應變能力、強化民軍合作機制，並加強跨國合作提升整體安全網等。

