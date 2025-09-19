為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    川習今通話論及台灣問題？ 國安官員：已掌握、與美方保持聯繫

    美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

    美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

    2025/09/19 11:41

    〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平的通話，預計台灣時間今晚9時展開，台灣問題料將成為討論焦點。我國安官員表示，關於川習通話可能的議題、APEC前中後可能的會面，我方都有掌握，並與美方保持聯繫，各國領袖在討論下一階段的往來時，對整體國際格局、戰略穩定必須有更大的考慮。

    綜合外媒報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話，預計將於華盛頓時間19日上午9時（台灣時間19日晚上9時）展開，TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題預料將成討論焦點，這也將是兩人自6月以來的首次對話，也被解讀是為川習10月底在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面鋪路。

    被問及川習通話可能涉及哪些「台灣問題」？我國安官員表示，有關川習通話可能的發展、川習在APEC前中後可能的會面、川習通話可能的議題，我方都有掌握，也跟美方保持聯繫。

    這位官員強調，各國領袖在規劃或討論下一階段彼此的往來，對整體國際格局、戰略上的穩定，都必須有更大的考慮，不只是美國。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播