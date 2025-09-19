川習今通話論及台灣問題？ 國安官員：已掌握、與美方保持聯繫

美國總統川普（右）、中國國家主席習近平（左）。（法新社檔案照）

2025/09/19 11:41

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平的通話，預計台灣時間今晚9時展開，台灣問題料將成為討論焦點。我國安官員表示，關於川習通話可能的議題、APEC前中後可能的會面，我方都有掌握，並與美方保持聯繫，各國領袖在討論下一階段的往來時，對整體國際格局、戰略穩定必須有更大的考慮。

綜合外媒報導，美國總統川普與中國國家主席習近平的通話，預計將於華盛頓時間19日上午9時（台灣時間19日晚上9時）展開，TikTok、波音飛機、稀土磁鐵以及台灣問題預料將成討論焦點，這也將是兩人自6月以來的首次對話，也被解讀是為川習10月底在韓國出席亞太經濟合作會議（APEC）場邊會面鋪路。

被問及川習通話可能涉及哪些「台灣問題」？我國安官員表示，有關川習通話可能的發展、川習在APEC前中後可能的會面、川習通話可能的議題，我方都有掌握，也跟美方保持聯繫。

這位官員強調，各國領袖在規劃或討論下一階段彼此的往來，對整體國際格局、戰略上的穩定，都必須有更大的考慮，不只是美國。

